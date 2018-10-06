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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol
DHA
06.10.2018 - 19:03, Son Güncelleme:

Dadaş nihayet güldü!

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Dadaş nihayet güldü!

Spor Toto Süper Lig'in 8'inci haftasında BB. Erzurumspor, 3 puanla tanıştı. Galatasaray maçı sonrası hoca değişikliği yaparak takımın başına Mehmet Özdilek'i getiren BB. Erzurumspor, Kazım Karabekir Stadyumu'nda son haftaların flaş takımı A.Alanyaspor'u konuk etti. Mavi-beyazlılar, 54'üncü dakikada Taylan'ın ayağından bulduğu golle galibiyete uzandı.

 

STAT: Kazım KarabekirHAKEMLER: Koray Gençerler (xxx) İbrahim Çağlar Uyarcan (xxx), İbrahim Bozbey (xxx)
BB.ERZURUMSPOR: Sehic (xxx)- Auremir Dos Santos (xxx), Acka (xx), Lokman (xx), Leo (xx), Taylan (xxx) (Dk. 69 İbrahim (xx), Özer (xx), Jasmin Scuk (xxx), Emrah (xx) (Dk.82 Tshabalala (x), Sunu (xx), Kone (xx) (Dk.76 Lennart THY (x)
A.ALANYASPOR: Ufuk (x) (Dk. 20 Haydar (xx)- Merih (xx), Ceyhun (xx), Efecan (xx) (Dk. 84.Cenk Ahmet (x), Maniatis (xx), Rogerio (x) (Dk. 57 Campos (x), Wanderson (xx), Villafanez (xx), Nskala (xx), Barış (xx), Vıtoria (xx) SARI KART: Lokman, Sunu (BB.ERZURUMSPOR), Ceyhun, Wanderson (A.ALANYASPOR)
GOLLER: Dk. 54 Taylan (BB.ERZURUMSPOR)

23'Üncü dakikada Rogerio'nun orta sahadan toplu buluşturduğu Vitoria, sağ çaprazdan sert vurdu. Meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.
25'inci dakikada BB. Erzurumsporlu oyuncuların hatasında toplu buluşan Vitoria yine sağdan sert vurdu, top defansa çarparak kornere çıktı.
26'ncı dakikada ani gelişen BB Erzurumspor atağında Sunu, sol kanattan topu Özer'e çıkardı. Kale direği önünde defans topu uzaklaştırdı.
45'inci dakikada Özer ceza alanı içerisinde Kone'yi gördü. Müsait durumdaki Kone'nin vuruşu kaleci Haydar'da kaldı. .
48'inci dakikada gelişen BB Erzurumspor atağında Özer şık hareketlerle rakip defansı geçerek ceza çizgisine yaklaştı. Özer'in sert şutunda kaleci Haydar son anda uzanarak topa sahip oldu.
54'üncü dakikada rakip cezaalanı önünde Özer'le verkaça giren Taylan sert vurdu. Top, kaleci Haydar'ın yanından ağlara gitti. 1-0 58'inci dakikada rakip yarı sahasında toplu buluşan Taylan, sağ kanattaki Sonu'yu gördü. Ceza alanına giren Sunu sert vurdu, top auta gitti.
66'ncı dakikada BB.Erzurumspor ceza alanı sağ çaprazında topla buluşan Efecan'ın sert şutunu Sehic ayaklarıyla uzaklaştırdı.
83'üncü dakikada ikinci yarı oyuna giren Lennart, üzerine gelen kaleci Haydar'ın üzerinden topu aşırdı. Meşin yuvarlak kale direğinden geri döndü.
Mücadeleyi BB. Erzurumspor 1-0 kazandı.

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