Daçka'nın konuğu CSKA Moskova! iddaa'da öne çıkan tercih ise...
Nesine.com basketbol iddaa yazarları, sizler için 'Darüşşafaka Tekfen - CSKA Moskova' karşılaşmasını değerlendirdi.
Orkun Hınçer'den 'Darüşşafaka Tekfen - CSKA Moskova' iddaa analizi
Geçen hafta deplasmanda Barcelona'ya 32 sayı farkla mağlup olan temsilcimiz Darüşşafaka Tekfen, 3. sırada yer alan CSKA Moskova'yı konuk edecek.
Moskova'da oynanan ilk maçta, rakibini zorlayan Darüşşafaka, önceki hafta İstanbul'da Olympiakos'u mağlup etmeyi başarmıştı. Yeni koçu Selçuk Ernak'la birlikte daha dirençli bir takım izliyoruz. Toney Douglas faktörünü de unutmamak lazım.
CSKA Moskova geçen hafta Litvanya deplasmanında önemli bir galibiyet aldı. CSKA Moskova hücumda etkili oynayabilen bir takım ve temsilcimiz karşısında yüksek skor bulmalarını bekliyorum.
Daçka'nın da salon avantajıyla birlikte hücumda agresif oynayacağı düşüncesindeyim. İki takımda da skora katkı verecek isimler mevcut. Tercihim ÜST seçeneğinden yana olacak.
Günün en popüler iddaa tercihlerini incelemek için buraya tıklayın!
Euroealgue maçları, sezon boyunca CANLI yayınlarla Nesine.com'da olacak, kaçırmayın!
Yorumları Göster
Yorumları Gizle