Daçka'dan örnek davranış!
Türkiye Basketbol Federasyonu’nun yerli oyuncuların genç yaştan itibaren tecrübe kazanması için hayata geçirdiği Gençler Ligi organizasyonu dörtlü finalinin ilk gününde herkese örnek olacak bir olay yaşandı.
Darüşşafaka, dün Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanan maçta Banvit’i 99-70 yendi. Karşılaşmanın son anlarında ise, Darüşşafaka cephesi muhteşem bir fair-play örneği sergiledi.
Mücadelede son periyodun bitimine 3 dakikadan az bir süre kala 100 sayıya doğru ilerleyen Daçkalı oyunculara, tribünlerden 100 sayı atmalarına yönelik kısa süreli bir tezahürat yapıldı.
Bunun üzerine Darüşşafaka teknik heyetinin genç oyuncuları uyardığı ve basketbolcuların ‘vites düşürmesini’ sağladığı detayı dikkat çekti.
Nitekim bugün saat 16.30’daki final maçında Anadolu Efes’le karşılaşacak olan Daçka’nın genç yıldızları, mücadeleyi 99 sayıyla tamamladı.
Gençler Ligi üçüncülük maçı, bugün saat 14.00’te Banvit ve Fenerbahçe Doğuş arasında oynanacak Sinan Erdem Spor Salonu’ndaki karşılaşmalar, ücretsiz olarak takip edilebiliyor.
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