Daçka'dan 3 maça tek bilet

8 Ocak’ta Dolomiti Energia Trentino, 21 Ocak’ta Partizan NIS Belgrade ve 4 Mart’ta Virtus Segafredo Bologna maçlarını kapsayan bu biletler, 50 - 180 TL arasında değişen fiyatlara sahip.

Daçka’nın Top 16’daki 3 rakibi arasında, Avrupa basketbolunun yaşayan efsanesi Milos Teodosic’in de forma giydiği Virtus Segafredo Bologna en dişli rakip olarak öne çıkıyor. Grubunu 7 galibiyetle bitiren Sırbistan ekibi Partizan da Daçka’nın Top16 grubundaki bi diğer zorlu rakibi.

Bu sene oynadığı etkili basketbolla tribünlerini dolduran Darüşşafaka Tekfen, bu kupayı 2018 yılında müzesine götürmüş ve Türk basketbol tarihinin en büyük başarılarından birine imza atmıştı.