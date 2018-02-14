DAÇKA zorlanmadan yarı finalde
PTT Erkekler Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşmasında Darüşşafaka, Eskişehir Basket'i 75-59 yenerek yarı finale yükseldi.
Yeşil-siyahlılar, Fenerbahçe Doğuş-Anadolu Efes maçının galibiyle finale çıkma mücadelesi verecek.
Karşılaşmaya Baron ve Yunus Emre Sonsırma'nın üç sayılık basketleriyle başlayan Eskişehir Basket, 2. dakikada 6-2 öne geçti. Pota altında Eric, dışarıdan Sant-Ross ile sayılar bulan Darüşşafaka, 3. dakikada skor üstünlüğünü yakaladı: 6-7. Yeşil-siyahlılar, Bell'in skorer oyunuyla 4. dakikada farkı 6 sayıya yükseltti: 6-12. Wilbekin'ın 8. dakikadaki sayılarıyla farkı çift hanelere (10-21) çıkaran yeşil-siyahlılar, ilk çeyreği 24-15 üstün tamamladı.
Müsabakanın ikinci periyodu karşılıklı sayılarla başladı. Eskişehir Basket, Buğrahan Tuncer'in üç sayılık basketiyle 15. dakikada farkı 4 sayıya indirdi: 26-30. Eskişehir temsilcisi, Kravtsov, Marshall ve Doğan Şenli'nin boyalı alandaki etkili performansıyla 18. dakikada farkı 1 sayıya (36-37) indirse de Darüşşafaka, soyunma odasına 42-38 önde gitti.
Maçın ikinci yarısına iyi başlayan Darüşşafaka, 28. dakikada Wilbekin'ın isabetli atışıyla farkı yeniden çift hanelere taşıdı: 43-53. Üstünlüğünü sürdüren yeşil-siyahlılar, son periyoda 57-45 önde girdi.
Karşılaşmanın son çeyreğine Johnson'ın basketleriyle giren Darüşşafaka, bu oyuncunun 34. dakikadaki isabetli atışıyla farkı 19 sayıya yükseltti: 49-68. Muhammed Baygül'ün 35. dakikadaki dış atışıyla farkı 22 sayıya (49-71) taşıyan yeşil-siyahlılar, parkeden 75-59 galip ayrıldı.
Maçın yıldızı ödülü, 17 sayı, 10 ribauntla galibiyette önemli rol oynayan Darüşşafakalı Johnson'a verildi.
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