DAÇKA Rusya'da mağlup
THY Avrupa Ligi üçüncü hafta karşılaşmasında Darüşşafaka Tekfen deplasmanda CSKA Moskova'ya 79-75 mağlup oldu.
Turkish Airlines Euroleague'in 3. hafta maçında Darüşşafaka Tekfen, deplasmanda Rus ekibi CSKA Moskova'ya 80-75 mağlup oldu.
Megasports Arena'da Darüşşafaka, CSKA Moskova ile karşı karşıya geldi. Mücadelenin ilk periyodu büyük çekişmeye sahne olurken, ev sahibi ekip bu bölümü 19-17 önde tamamladı. 2. periyoda iyi bir başlangıç yapan Daçka, soyunma odasına 38-31 üstün girdi. 3. periyotta iyi savunma yapan ve bulduğu sayılarla öne geçen CSKA, bu bölümü (57-48) önde bitirdi. 4. periyotta da Darüşşafaka'nın öne geçme çabaları yetersiz kalınca, CSKA Moskova salondan 80-75 galip ayrıldı. Yeşil-siyahlı ekip bu sonuçla ikinci mağlubiyetini aldı.
Salon: Megasport Arena
Hakemler: Ilija Belosevic (Sırbistan), Benjamin Jimenez (İspanya), Mario Majkic (Slovenya)
CSKA Moskova: De Colo 10, Antonov, Hackett 4, Kurbanov 13, Hunter 6, Peters 9, Rodriguez 11, Vorontsevich, Clyburn 4, Higgins 14, Hines 8, Ukhov
Darüşşafaka Tekfen: McCallum 14, Peiners 9, Kidd 15, Oğuz Savaş, Evans 4, Muhammed Baygül 2, Kartal Özmızrak, Berk Demir, Brown 9, Diebler 7, Eric 15
1. Periyot: 19-17
Devre: 31-38
3. Periyot: 57-48
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