DAÇKA istediğini aldı

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Sıradaki Haber:İddialı ve çarpıcı sözler... David Blatt Spor Arena'ya konuştu!

Basketbol
Fatih SABOVİÇ
06.03.2018 - 22:58, Son Güncelleme:

DAÇKA istediğini aldı

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Basketbolda EuroCup çeyrek final ilk maçında Karadağ ekibi Buducnost Voli'yi ağırlayan temsilcimiz Darüşşafaka, salondan 57-54 galip ayrılarak seride 1-0 öne geçti.

İlk iki çeyrek Daçka açısından sancılı ve skor anlamında kısır geçse de odaya 27-26 önde gittik.

Üçüncü periyotta rakibin direncini kıran Darüşşafaka son 10'a 46-35 üstün girdi. Ancak Buducnost Voli final periyoduna 11-0'lık seri ile başladı.
Blatt'in müdahaleleri sonrası toparlanan Darüşşafaka; Wilbekin'in bitime 34 saniye kala gelen üçlüğüyle rahat bir nefes aldı. Daçka, Johnson, Wilbekin ve Bell'in çift hanelere çıkıp toplam 43 sayı ürettiği maçı 57-54 kazanmayı başardı.

İkinci maç 9 Mart'ta Karadağ'da

Temsilcimiz Darüşşafaka, 1-0 öne geçtiği EuroCup çeyrek final serisinin ikinci maçına 9 Mart'ta Karadağ'da çıkacak. Daçka galip gelmeyi başarırsa seriyi 2-0 yapıp yarı finale yükselecek. Temsilcimiz kaybederse, seri 1-1 olacak ve üçüncü maç 14 Mart'ta yine İstanbul'da oynanacak.

SALON: Volkswagen

İLK ÇEYREK: 16-13

DEVRE: 27-26

ÜÇÜNCÜ ÇEYREK: 46-35

DARÜŞŞAFAKA: Kidd 2, Wilbekin 16, Muhammed 3, Cummings 2, Okben, Furkan, Sant-Roos 3, Johnson 17, Bell 10, Eric 4

BUDUCNOST VOLI: Ivanovic 12, Suad Sehovic 2, Doellman 3, Sead Sehovic 4, Godric 10, Ilic 2, Danilo Nikolic 3, Gibson 2, Popovic 4, Landry, Zoran Nikolic 12

DAÇKA istediğini aldı

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