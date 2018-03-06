DAÇKA istediğini aldı
Basketbolda EuroCup çeyrek final ilk maçında Karadağ ekibi Buducnost Voli'yi ağırlayan temsilcimiz Darüşşafaka, salondan 57-54 galip ayrılarak seride 1-0 öne geçti.
İlk iki çeyrek Daçka açısından sancılı ve skor anlamında kısır geçse de odaya 27-26 önde gittik.
Üçüncü periyotta rakibin direncini kıran Darüşşafaka son 10'a 46-35 üstün girdi. Ancak Buducnost Voli final periyoduna 11-0'lık seri ile başladı.
Blatt'in müdahaleleri sonrası toparlanan Darüşşafaka; Wilbekin'in bitime 34 saniye kala gelen üçlüğüyle rahat bir nefes aldı. Daçka, Johnson, Wilbekin ve Bell'in çift hanelere çıkıp toplam 43 sayı ürettiği maçı 57-54 kazanmayı başardı.
İkinci maç 9 Mart'ta Karadağ'da
Temsilcimiz Darüşşafaka, 1-0 öne geçtiği EuroCup çeyrek final serisinin ikinci maçına 9 Mart'ta Karadağ'da çıkacak. Daçka galip gelmeyi başarırsa seriyi 2-0 yapıp yarı finale yükselecek. Temsilcimiz kaybederse, seri 1-1 olacak ve üçüncü maç 14 Mart'ta yine İstanbul'da oynanacak.
SALON: Volkswagen
İLK ÇEYREK: 16-13
DEVRE: 27-26
ÜÇÜNCÜ ÇEYREK: 46-35
DARÜŞŞAFAKA: Kidd 2, Wilbekin 16, Muhammed 3, Cummings 2, Okben, Furkan, Sant-Roos 3, Johnson 17, Bell 10, Eric 4
BUDUCNOST VOLI: Ivanovic 12, Suad Sehovic 2, Doellman 3, Sead Sehovic 4, Godric 10, Ilic 2, Danilo Nikolic 3, Gibson 2, Popovic 4, Landry, Zoran Nikolic 12
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