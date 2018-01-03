DAÇKA Galatasaray'ı farklı geçti

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Olegs Latisevs (Letonya), Josip Radojkovic (Hırvatistan), Semen Ovinov (Rusya)

Galatasaray Odeabank: Hardy 15, Renfroe 7, Emir Preldzic 4, Summers 11, Ege Arar 10, Taylor 4, Mehmet Yağmur 3, Walker 7, Hendrix 4, Hopson, Göksenin Köksal

Darüşşafaka: Cummings 8, Sant Roos 15, Kidd 9, Johnson 28, Eric 11, Kartal Özmızrak 4, Emircan Koşut 2, Okben Ulubay, Doğuş Özdemiroğlu 4, Bell 2, Muhammed Baygül 1

1. Periyot: 17-15

Devre: 29-37

3. Periyot: 44-65

Karşılıklı basketlerle başlayan karşılaşmada Galatasaray Odeabank, 3. dakikayı 5-4 üstün geçti. Kidd ve Johnson'ın pota altından bulduğu sayılarla

Darüşşafaka, 5. dakikada öne geçti: 7-9. Hızlı hücumlarla sayılar bulan sarı-kırmızılı ekip, ilk çeyreği 17-15 üstün tamamladı.

İkinci çeyrekte hücumlardan boş dönen Galatasaray karşısında Johson ve Kidd ile sayılar bulan konuk ekip, 4. dakikada yeniden üstünlük kurdu: 21-25. İki ekibin de savunmayı sertleştirdiği son bölümde pota altından Eric, Bell ve Johnson ile sayılar bulan Darüşşafaka, soyunma odasına 37-29 önde girdi.

İkinci yarıya etkili başlayan Darüşşafaka, Johnson ve Eric'in pota altından bulduğu sayılarla 13. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 36-47. Sant Roos ve Kidd'in pota altından Kartal Özmızrak'ın 3 sayı çizgisinin gerisinden bulduğu sayılarla farkı açan konuk ekip, final periyoduna 65-44 önde gitti.

Son periyotta Sant-Roos, Johnson ve Eric ile sayılar bularak oyunu domine eden Darüşşafaka, salondan 84-65 galip ayrıldı.

Darüşşafaka forması giyen Jajuan Johnson, 28 sayı ile maçın en skorer oyuncusu oldu. Galatasaray'da ise Dwight Hardy 15 sayı ile oynadı.