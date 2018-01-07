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Daçka evinde Yeşilgiresun'u yendi

Darüşşafaka, sahasında karşılaştığı Yeşilgiresun Belediyespor’u 80-73’lük skorla mağlup etti.

Hürriyet Haber
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Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 14. haftasında Darüşşafaka, sahasında karşılaştığı Yeşilgiresun Belediyespor’u 80-73’lük skorla mağlup etti.

Salon: Volkswagen Arena

Hakemler: Fatih Arslanoğlu xx, Mehmet Karabilecen xx, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu xx

Darüşşafaka: Kidd xx 8, Wilbekin xxx 18, Kartal xx 2, Muhammed x 3, Cummings xxx 14, Okben x, Doğuş x, Furkan xx 7, Howard xx 8, Johnson xxx 16, Eric xx 4
Başantrenör: David Blatt

Yeşilgiresun Belediyespor: James xx 4, Bonyton xxx 27, Leon Harun x, Enes Berkay xx 5, Efe x, Nikolov x, Hosley xx 5, Dusan xxx 19, Marinkovic x 2, Williams xx 11, Erkan x

Başantrenör: Ahmet Dursun Kandemir


1. periyot: 26 - 23 (Darüşşafaka lehine)
Devre: 47 - 37 (Darüşşafaka lehine)
3. periyot: 57 - 57
5 faul alan: Enes Berkay (Yeşilgiresun Belediyespor)

Tahincioğlu Basketbol Süper Lig

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