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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Basketbol
AA
29.04.2018 - 18:02, Son Güncelleme:

DAÇKA deplasmanda Trabzon'a fark attı

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DAÇKA deplasmanda Trabzon'a fark attı

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 27. haftasında Darüşşafaka, deplasmanda Trabzonspor'u 104-82 yendi.

Salon: Hayri Gür
Hakemler: Ahmet Ersan Ergüler, Ozan Çakar, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu
Trabzonspor: Burak Eşlik 6, Vasiliauskas 6, Eldridge 26, Ozan Anton Odabaşı 10, Bora Hun Paçun 23, Yiğit Özkan, Yusuf Necip Seçen, Batuhan Emre Kaplan, Alper Saruhan 11, Kaan Konak
Darüşşafaka: Wilbekin 23, Muhammed Baygül 13, Emircan Koşut 2, Cummings 7, Johnson 22, Kidd 7, Kartal Özmızrak 12, Okben Ulubay 4, Doğuş Özdemiroğlu 6, Furkan Aldemir 8
1. Periyot: 17-21
Devre: 38-54
3. Periyot: 62-74
Beş faulle çıkan: 37.07 Vasiliauskas (Trabzonspor)

Karşılaşmaya hızlı başlayan Trabzonspor, Burak Eşlik, Bora Hun Paçun ve Eldridge ile bulduğu basketlerle 4. dakikada rakibine 12-8 üstünlük kurdu. Konuk ekip, Muhammed Baygül, Wilbekin ve Johnson'un sayılarıyla 6. dakikada durumu 12-12'ye getirerek eşitliği sağlarken, ilk çeyreği de 21-17 önde kapadı.

İkinci periyoda etkili başlayan Darüşşafaka, Jonhson, Kartal Özmızrak, Wilbekin ve Muhammed Baygül'den sayılar bularak, soyunma odasına 54-38 önde gitti.
Üçüncü çeyreğe de iyi giren Darüşşafaka, Johson ve Wilbekin'le basketler bulmaya devam ederek, 24. dakikada 64-46 üstünlük sağladı, farkı 18 sayıya çıkardı. Trabzonspor, Eldridge, Ozan Anton Odabaşı ve Bora Hun Paçun'un sayılarıyla üçüncü çeyrek sonunda farkı 12 sayıya indirdi: 62-74

Son çeyrekte üstün oyunu sürdüren konuk takım, Johson, Cummings ve Wilbekin ile bulduğu basketlerle farkı daha da açarak, Trabzonspor'u deplasmanda 104-82 mağlup etti.

Bu sonuçla Darüşşafaka 16. galibiyetini alırken, Trabzonspor ise 18. kez yenildi.

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