Daçka, Aslan'a acımadı!

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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HaberlerBasketbol HaberleriDaçka, Aslan'a acımadı!
Basketbol Daçka, Aslan'a acımadı!
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Sıradaki Haber: Ömer Aşık geri döndü! NBA'deki yıldızımız...

Basketbol
AA - Fotoğraflar: Adem KABAYEL
03.02.2018 - 19:10, Son Güncelleme:

Daçka, Aslan'a acımadı!

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Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasında Darüşşafa, deplasmanda Galatasaray Odeabank'ı 89-77 yendi. Darüşşafaka, bu sonuçla 10. galibiyeti alırken, Galatasaray Odeabank 11. kez sahadan mağlup oldu.

Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Özlem Yalman, Ahmet Ersan Ergüler, Can Mavisu
Galatasaray Odeabank: Taylor 22, Hardy 10, Göksenin Köksal 10, Summers 12, Hendrix 1, Ege Arar 3, Renfroe 2, Mehmet Yağmur 3, Juskevicius 14
Darüşşafaka: Wilbekin 22, Muhammed Baygül 2, Sant-Roos 7, Kidd 18, Eric 17, Furkan Aldemir 2, Bell 7, Kartal Özmızrak 3, Okben Ulubay 9, Cummings 2, Emircan Koşut
1. Periyot: 17-21
Devre: 40-42
3. Periyot: 57-69

Daçka, Aslana acımadı


Karşılaşmaya tempolu başlayan Galatasaray, Göksenin Köksal ve Summer'ın pota altından Hardy ve Taylor'ın dış atışlardan bulduğu sayılarla 2. dakikayı 10-2 geride bıraktı. Basit top kayıpları yapan Galatasaray karşısında Bell ve Wilbekin ile arka arkaya üç sayı çizgisinin gerisinden isabetler bulan Darüşşafaka, 6. dakikada öne geçti: 11-14. Kalan bölüm karşılıklı basketlerle geçilirken konuk ekip, ilk çeyreği 21-17 üstün tamamladı.

İkinci çeyreğe Mehmet Yağmur ve Juskevicius'un sayılarıyla başlayan Galatasaray, Taylor'ın üç sayı çizgisinin gerisinden kaydettiği basketle 15. dakikada yeniden üstünlük kurdu: 30-27. Pota altını etkili kullanan ve Kidd ile arka arkaya sayılar bulan Darüşşafaka, soyunma odasına 42-40 önde girdi.

Karşılıklı basketlerle başlayan üçüncü çeyrekte, Eric ile serbest atış çizgisinden sayılar üreten Darüşşafaka, 25. dakikayı 54-48 üstün geçti. Wilbekin ve Okben Ulubay'ın üç sayı çizgisinin gerisinden bulduğu sayılarla konuk ekip, 19. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 54-64. Darüşşafaka, final periyoduna 69-57 önde gitti.

Son çeyrekte hücumlardan boş dönen Galatasaray Odeabank karşısında Eric'in pota altından Sant-Rose ve Okben Ulubay'ın üç sayı çizgisinin gerisinden bulduğu sayılarla farkı açan konuk ekip, 35. dakikayı 22 sayı (61-83) farkla üstün geçti. Kalan bölümde skor üstünlüğünü koruyan Darüşşafaka, sahadan 89-77 galip ayrıldı.

OSMAN SOLAKOĞLU ÖDÜLÜ SAHİBİNE TAKDİM EDİLDİ
Karşılaşması öncesinde gerçekleşen törende Osman Solakoğlu Ödülü'nü bu sene kazanan TOFAŞ Spor Kulübü’ne plaket verildi.
Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Akar ile Osman Solakoğlu'nun oğlu Kemal Solakoğlu, "Yeni Nesil Tofaş Projesi" ile bu yılın kazananı TOFAŞ Spor Kulübü adına TOFAŞ Kurumsal İletişim Direktörü Arzu Çolakoğlu'na plaketini takdim etti.

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