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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
AA
04.05.2019 - 09:37, Son Güncelleme:

Daçka, Ankara deplasmanından galibiyetle döndü!

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Daçka, Ankara deplasmanından galibiyetle döndü!

Darüşşafaka Tekfen, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 29. haftasında deplasmanda Türk Telekom'u 87-80 mağlup etti.

Salon: Ankara

Hakemler: Fatih Arslanoğlu, Mehmet Şahin, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu

Türk Telekom: Stimac 12, Yunus Emre Sonsırma 4, Campbell 14, Gabriel 12, Redding 12, Ender Arslan 13, Metin Türen, Kaya Peker 13, Polat Kaya, Nusret Yıldırım

Darüşşafaka Tekfen: Doğuş Özdemiroğlu 3, Kartal Özmızrak 27, Eric 15, Brown 14, Evans 12, Muhammed Mustafa Baygül 2, Kidd 9, Peiners, Mert Akay, Emircan Koşut 2, Berk Demir 3

1. Periyot: 14-26
Devre: 39-49
3. Periyot: 58-66

Beş faulle çıkan: 28.16 Kaya Peker (Türk Telekom)

Daçka, Ankara deplasmanından galibiyetle döndü

Karşılaşmada ilk basket konuk ekipten Doğuş Özdemiroğlu ile geldi. Sonrasında üstünlüğü sürdüren misafir ekip 18-0'lık bir seri yakaladı. Müsabakanın ilk çeyreği Darüşşafaka Tekfen'in 26-14 üstünlüğünde sona erdi.

İkinci çeyrek Kaya Peker'in pota altından bulduğu sayıyla başladı ve fark 10 sayıya (26-16) indi. Türk Telekom'da Kaya Peker'in oyuna girmesi sonrasında takım hücumda ve savunmada müthiş bir performans sergiledi ve skoru 28-25'e getirmeyi başardı. Devrenin bitimine 2 dakika kala 41-36 öne geçen Darüşşafaka Tekfen, ilk yarıyı 49-39 önde tamamladı.

Üçüncü çeyrek Türk Telekom'dan Gabriel'in 3 sayılık basketiyle başladı. Bu basketin ardından toparlanan konuk ekip üst üste sayılar üreterek aradaki farkı 9 sayıya (53-44) çıkardı. Çeyreğin 40 saniyesine 66-58 önde giren konuk takım bu bölümü aynı skorla önde bitirdi.

Son periyoda Darüşşafaka Tekfen iyi başlarken üst üste bulduğu sayılarla skoru 73-58'e taşıdı. Campbell'in 3 sayılık basketiyle biraz olsun toparlanan Türk Telekom farkı 12 sayıya (73-61) indirdi. Bitime 3 dakika 18 saniye kala Kidd ile 3 sayılık basket bulan misafir takım skoru 82-72'ye taşıyarak son bölüme biraz olsun rahat girdi. Bu üstünlüğünü koruyan Darüşşafaka Tekfen maçtan 87-80 galip ayrılmasını bildi.

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