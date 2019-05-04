Daçka, Ankara deplasmanından galibiyetle döndü!
Darüşşafaka Tekfen, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 29. haftasında deplasmanda Türk Telekom'u 87-80 mağlup etti.
Salon: Ankara
Hakemler: Fatih Arslanoğlu, Mehmet Şahin, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu
Türk Telekom: Stimac 12, Yunus Emre Sonsırma 4, Campbell 14, Gabriel 12, Redding 12, Ender Arslan 13, Metin Türen, Kaya Peker 13, Polat Kaya, Nusret Yıldırım
Darüşşafaka Tekfen: Doğuş Özdemiroğlu 3, Kartal Özmızrak 27, Eric 15, Brown 14, Evans 12, Muhammed Mustafa Baygül 2, Kidd 9, Peiners, Mert Akay, Emircan Koşut 2, Berk Demir 3
1. Periyot: 14-26
Devre: 39-49
3. Periyot: 58-66
Beş faulle çıkan: 28.16 Kaya Peker (Türk Telekom)
Karşılaşmada ilk basket konuk ekipten Doğuş Özdemiroğlu ile geldi. Sonrasında üstünlüğü sürdüren misafir ekip 18-0'lık bir seri yakaladı. Müsabakanın ilk çeyreği Darüşşafaka Tekfen'in 26-14 üstünlüğünde sona erdi.
İkinci çeyrek Kaya Peker'in pota altından bulduğu sayıyla başladı ve fark 10 sayıya (26-16) indi. Türk Telekom'da Kaya Peker'in oyuna girmesi sonrasında takım hücumda ve savunmada müthiş bir performans sergiledi ve skoru 28-25'e getirmeyi başardı. Devrenin bitimine 2 dakika kala 41-36 öne geçen Darüşşafaka Tekfen, ilk yarıyı 49-39 önde tamamladı.
Üçüncü çeyrek Türk Telekom'dan Gabriel'in 3 sayılık basketiyle başladı. Bu basketin ardından toparlanan konuk ekip üst üste sayılar üreterek aradaki farkı 9 sayıya (53-44) çıkardı. Çeyreğin 40 saniyesine 66-58 önde giren konuk takım bu bölümü aynı skorla önde bitirdi.
Son periyoda Darüşşafaka Tekfen iyi başlarken üst üste bulduğu sayılarla skoru 73-58'e taşıdı. Campbell'in 3 sayılık basketiyle biraz olsun toparlanan Türk Telekom farkı 12 sayıya (73-61) indirdi. Bitime 3 dakika 18 saniye kala Kidd ile 3 sayılık basket bulan misafir takım skoru 82-72'ye taşıyarak son bölüme biraz olsun rahat girdi. Bu üstünlüğünü koruyan Darüşşafaka Tekfen maçtan 87-80 galip ayrılmasını bildi.
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