DAÇKA 3'te 3 yaptı

Volkswagen Arena'da oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu 24-20 geride kapatan Darüşşafaka, soyunma odasına da 40-37 geride gitti.
Karşılaşmanın üçüncü periyodu da 55-48 Unics Kazan'ın üstünlüğüyle tamamlanırken, Darüşşafaka Doğuş son çeyrekteki etkili mücadelesiyle müsabakayı 78-69 kazanmayı başardı.
Darüşşafaka, bu sonuçla gruptaki üçüncü maçını da kazanırken, Rus ekibi ise ilk mağlubiyetini yaşadı.
TOFAŞ FARKA GİTTİ
TOFAŞ Basketbol Takımı, ULEB Avrupa Kupası D Grubu üçüncü maçında deplasmanda İtalya'nın Dolomiti Energia ekibini 91-88 yendi.
Trento kentinde oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu 26-17 üstün geçen İtalya temsilcisi, soyunma odasına da 52-39 önde gitti.
Dolomiti Energia maçın üçüncü çeyreğini de 71-62 önde tamamlarken, TOFAŞ son periyottaki başarılı perfromansıyla salondan 91-88 galip ayrıldı.
TOFAŞ bu sonuçla grupta 2. galibiyetini elde ederken, İtalya temsilcisi ise 2. kez mağlup oldu.
GALATASARAY SIFIR ÇEKTİ
Galatasaray Odeabank Basketbol Takımı, ULEB Avrupa Kupası B Grubu üçüncü maçında deplasmanda Karadağ'ın Buducnost VOLI ekibine 87-78 yenildi.
Karadağ'ın başkenti Podgorica'daki Moraca Spor Merkezi'nde oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu 25-14 üstün geçen Buducnost VOLI, soyunma odasına da 50-32 önde gitti.
Karşılaşmanın üçüncü çeyreğini de 69-49 önde tamamlayan Karadağ ekibi, müsabakadan 87-78 galip ayrıldı.
Galatasaray Odeabank, bu sonuçla gruptaki üçüncü maçını da yitirirken, Buducnost VOLI ise 3'te 3 yaptı.