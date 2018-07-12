D-Smart'ın hazırlık maçları yayın planı belli oldu

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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GeriFutbol D-Smart'ın hazırlık maçları yayın planı belli oldu
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Futbol
DHA
12.07.2018 - 12:28, Son Güncelleme:

D-Smart'ın hazırlık maçları yayın planı belli oldu

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D-Smart'ın hazırlık maçları yayın planı belli oldu

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın sezon öncesi hazırlık maçları D-Smart'ta futbolseverlerle buluşacak.

D-Smart yönetiminden yapılan açıklamaya göre; 3 büyüklerin 4'er hazırlık maçı canlı yayınlanacak.

Yayınlanacak maçların ilki Beşiktaş - Shakhtar mücadelesi olacak. Yarın TSİ ile 19.00'da başlayacak karşılaşmayı D-Smart'lılar Smart Spor HD kanalından (77. Kanal) takip edebilecek.

3 büyüklerin oynayacağı hazırlık maçları ve yayın programı şöyle;

BEŞİKTAŞ

12 Temmuz Perşembe 18.00: Beşiktaş - Shakhtar

15 Temmuz Pazar 15.00: Beşiktaş - CSKA Moskova

17 Temmuz Salı 20.00: Beşiktaş - Reading

20 Temmuz Cuma 19.00: Beşiktaş - Krasnodar

GALATASARAY

18 Temmuz Çarşamba 20.00: Galatasaray - PSV Eindhoven

21 Temmuz Cumartesi 18.30: Galatasaray - Valencia

28 Temmuz Cumartesi: Galatasaray - (Rakip belli değil)

31 Temmuz Salı: Galatasaray - (Rakip belli değil)

FENERBAHÇE

13 Temmuz Cuma 20.00: Fenerbahçe - Lozan

18 Temmuz Çarşamba 18.00: Fenerbahçe - Fulham

21 Temmuz Cumartesi 21.00: Fenerbahçe - Feyenoord

1 Ağustos Çarşamba 21.00: Fenerbahçe - Cagliari

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