D-Smart'ın hazırlık maçları yayın planı belli oldu
Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın sezon öncesi hazırlık maçları D-Smart'ta futbolseverlerle buluşacak.
D-Smart yönetiminden yapılan açıklamaya göre; 3 büyüklerin 4'er hazırlık maçı canlı yayınlanacak.
Yayınlanacak maçların ilki Beşiktaş - Shakhtar mücadelesi olacak. Yarın TSİ ile 19.00'da başlayacak karşılaşmayı D-Smart'lılar Smart Spor HD kanalından (77. Kanal) takip edebilecek.
3 büyüklerin oynayacağı hazırlık maçları ve yayın programı şöyle;
BEŞİKTAŞ
12 Temmuz Perşembe 18.00: Beşiktaş - Shakhtar
15 Temmuz Pazar 15.00: Beşiktaş - CSKA Moskova
17 Temmuz Salı 20.00: Beşiktaş - Reading
20 Temmuz Cuma 19.00: Beşiktaş - Krasnodar
18 Temmuz Çarşamba 20.00: Galatasaray - PSV Eindhoven
21 Temmuz Cumartesi 18.30: Galatasaray - Valencia
28 Temmuz Cumartesi: Galatasaray - (Rakip belli değil)
31 Temmuz Salı: Galatasaray - (Rakip belli değil)
13 Temmuz Cuma 20.00: Fenerbahçe - Lozan
18 Temmuz Çarşamba 18.00: Fenerbahçe - Fulham
21 Temmuz Cumartesi 21.00: Fenerbahçe - Feyenoord
1 Ağustos Çarşamba 21.00: Fenerbahçe - Cagliari
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