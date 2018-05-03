Cyle Larin görev bekliyor
Kara Kartal’ın ara transfer döneminde Orlando City’den kadrosuna kattığı Cyle Larin, Beşiktaş formasıyla sadece 1 maça çıkıp 7 dakika süre alabilmişti.
Kara Kartal’ın ara transfer döneminde Orlando City’den kadrosuna kattığı Cyle Larin, Beşiktaş formasıyla sadece 1 maça çıkıp 7 dakika süre alabilmişti.
Kısıtlı süre aldığı Göztepe mücadelesinde attığı golle yıldızını parlatan Larin, Süper Lig’de kalan haftalarda görev bekliyor.
Teknik direktör Şenol Güneş’in, 23 yaşındaki futbolcuya Kayserispor maçının ikinci yarısında süre vermeyi planladığı öğrenildi.(Fanatik)
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