Cyle Larin forma giymek istiyor!
Beşiktaş'ın devre arasında kadrosuna kattığı Cyle Larin, MLS resmi sitesine yaptığı açıklamada kalan haftalarda şans bulmak istediğini söyledi.
Kanada Milli Takım kampında bulunan 22 yaşındaki futbolcu, transfer süreci ve şuan ki durumu hakkında çarpıcı ifadeler kullandı.
Cyle Larin, Siyah-Beyazlılar'a transferi sonrası vatandaşı Atiba Hutchinson'ın kendisine çok yardımcı olduğunu belirtirken, ''Atiba birkaç yıldır orada oynuyor. Transfer sürecimde oldukça yardımcı oldu. Kendimi rahat hissetmem için elinden geleni yaptı'' diye konuştu.
Beşiktaş'a geldikten sonra henüz resmi maçtan forma şansı bulamayan Kanadalı futbolcu, bu durum hakkında yaptığı açıklamada ise ''Umuyorum kalan maçlarda şans bulabilirim. Önümüzde birçok önemli maç var ve tüm bu karşılaşmalara tek tek odaklanmamız gerekiyor. Umuyorum tüm maçlarımızı kazanır sezon sonunda yeniden şampiyon oluruz'' dedi. (Fanatik)
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