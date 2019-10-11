Cyle Larin Beşiktaş'ı pişman etti!
Beşiktaş'ın satın alma opsiyonuyla Belçika'nın Zulte Waregem takımına kiraladığı Cyle Larin, gösterdiği performansla forvet bölgesinde sıkıntı çeken siyah beyazlıları pişman etti.
Burak Yılmaz'a alternatif arayan Beşiktaş, yaz transfer döneminde forvet hattına birçok takviye yapmıştı. Vitoria Guimaraes'ten Tyler Boyd'u kadrosuna katan Siyah-beyazlılar, Sporting Lisbon'dan Abdoulay Diaby'i kiralamıştı.
Fakat bu sezon Yılmaz'ın sakatlığında o bölgede ne genç oyuncu Güven Yalçın'dan ne Boyd'dan ne de Diaby'den beklenen verim alınamadı.
2017-18 sezonunun ara transfer döneminde Kara Kartal'ın kadrosuna kattığı, ancak beklenen performansı gösterememesi sebebiyle yaz transfer döneminde satın alma opsiyonuyla Belçika ekibi Zulte Waregem'e kiralanan Cyle Larin, siyah-beyazlı ekibe büyük bir pişmanlık yaşattı.
Waregem forması ile 11 maça çıkan Larin, 5 gol 6 asist ile resmen şov yaptı.
Cercle Brugge'u 6-0 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından Belçika basınına açıklamalarda bulunan Kanadalı golcü, "Sezonu olabildiğinde yüksekte bitirmek için savaşmaya devam edeceğiz. İyi takımlara karşı oynamayı seviyorum, çalışmaya devam etmeliyiz. Belçika'da çok mutluyum" ifadelerini kullandı.
21 yaşındaki oyuncunun 1.6 milyon euro değerindeki maaşının 1 milyon euro'sunu Beşiktaş, kalan kısmını ise Zulte Waregem ödüyor.
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