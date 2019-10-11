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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Sabah
Haber Giriş: 11.10.2019 - 08:51, Son Güncelleme:

Cyle Larin Beşiktaş'ı pişman etti!

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Beşiktaş'ın satın alma opsiyonuyla Belçika'nın Zulte Waregem takımına kiraladığı Cyle Larin, gösterdiği performansla forvet bölgesinde sıkıntı çeken siyah beyazlıları pişman etti.

Burak Yılmaz'a alternatif arayan Beşiktaş, yaz transfer döneminde forvet hattına birçok takviye yapmıştı. Vitoria Guimaraes'ten Tyler Boyd'u kadrosuna katan Siyah-beyazlılar, Sporting Lisbon'dan Abdoulay Diaby'i kiralamıştı.

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 Fakat bu sezon Yılmaz'ın sakatlığında o bölgede ne genç oyuncu Güven Yalçın'dan ne Boyd'dan ne de Diaby'den beklenen verim alınamadı.

2017-18 sezonunun ara transfer döneminde Kara Kartal'ın kadrosuna kattığı, ancak beklenen performansı gösterememesi sebebiyle yaz transfer döneminde satın alma opsiyonuyla Belçika ekibi Zulte Waregem'e kiralanan Cyle Larin, siyah-beyazlı ekibe büyük bir pişmanlık yaşattı.

Waregem forması ile 11 maça çıkan Larin, 5 gol 6 asist ile resmen şov yaptı.

Cercle Brugge'u 6-0 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından Belçika basınına açıklamalarda bulunan Kanadalı golcü, "Sezonu olabildiğinde yüksekte bitirmek için savaşmaya devam edeceğiz. İyi takımlara karşı oynamayı seviyorum, çalışmaya devam etmeliyiz. Belçika'da çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

21 yaşındaki oyuncunun 1.6 milyon euro değerindeki maaşının 1 milyon euro'sunu Beşiktaş, kalan kısmını ise Zulte Waregem ödüyor.

Cyle Larin Beşiktaşı pişman etti

Cyle Larin Beşiktaşı pişman etti

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