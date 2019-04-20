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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Fanatik
20.04.2019 - 09:34, Son Güncelleme:

Cyle Larin, Beşiktaş'ı FIFA'ya şikayet etti

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Cyle Larin, Beşiktaş'ı FIFA'ya şikayet etti

Beşiktaş’taki ekonomik kriz sebebiyle maaşının tahsilinde gecikme yaşayan Kanadalı futbolcu Cyle Larin'in kulübü FIFA’ya şikayet ettiği öğrenildi.

Siyah-Beyazlılar’la ara transfer döneminde yol ayrımına gelen Cyle Larin, teknik direktör Şenol Güneş’in olumlu raporunun ardından takımda kalmıştı. Bu sezon 21 karşılaşmada forma giyip 4 gollük performans sergileyen genç oyuncunun, kulüpteki ekonomik krizden nasibini almasının ardından soluğu FIFA’da aldığı ortaya çıktı.

Form grafiğiyle beklentilerin altında kalan Larin’e son olarak Mart ayında 600 bin Euro ödeme yapıldığı, 1 Nisan’da hesabına yatırılması gereken diğer 600 bin Euro’luk alacağını tahsil edememesi sonrasında kulübe ek olarak ihtar çektiği belirtildi.

Karius’un ardından...

Kanadalı futbolcunun, bu ay sonuna kadar ödeme alamaması durumunda sözleşmesini tek taraflı fesh edebileceği iddia edildi. Bu gelişmenin ardından Beşiktaş Kulübü’nün, Larin’in alacaklarını ödeyip sezon sonunda bu ismi transfer listesine koyacağı konuşuluyor. Larin’e sadece Süper Lig’den birkaç kulübün talip olduğu ifade edildi. Öte yandan Larin’den önce Loris Karius da benzer sebepten dolayı FIFA’nın yolunu tutmuştu.

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Cyle Larin, Beşiktaşı FIFAya şikayet etti

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