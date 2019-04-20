Cyle Larin, Beşiktaş'ı FIFA'ya şikayet etti
Beşiktaş’taki ekonomik kriz sebebiyle maaşının tahsilinde gecikme yaşayan Kanadalı futbolcu Cyle Larin'in kulübü FIFA’ya şikayet ettiği öğrenildi.
Siyah-Beyazlılar’la ara transfer döneminde yol ayrımına gelen Cyle Larin, teknik direktör Şenol Güneş’in olumlu raporunun ardından takımda kalmıştı. Bu sezon 21 karşılaşmada forma giyip 4 gollük performans sergileyen genç oyuncunun, kulüpteki ekonomik krizden nasibini almasının ardından soluğu FIFA’da aldığı ortaya çıktı.
Form grafiğiyle beklentilerin altında kalan Larin’e son olarak Mart ayında 600 bin Euro ödeme yapıldığı, 1 Nisan’da hesabına yatırılması gereken diğer 600 bin Euro’luk alacağını tahsil edememesi sonrasında kulübe ek olarak ihtar çektiği belirtildi.
Karius’un ardından...
Kanadalı futbolcunun, bu ay sonuna kadar ödeme alamaması durumunda sözleşmesini tek taraflı fesh edebileceği iddia edildi. Bu gelişmenin ardından Beşiktaş Kulübü’nün, Larin’in alacaklarını ödeyip sezon sonunda bu ismi transfer listesine koyacağı konuşuluyor. Larin’e sadece Süper Lig’den birkaç kulübün talip olduğu ifade edildi. Öte yandan Larin’den önce Loris Karius da benzer sebepten dolayı FIFA’nın yolunu tutmuştu.
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