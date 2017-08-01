Çürümek üzere! Chelsea kalecisi Matej Delac’ın dramı…

Terry’nin ayrılmasının ardından Chelsea’de en uzun süre forma giyen aktif oyuncu Hırvat kaleci Matej Delac oldu. 24 yaşındaki kaleci 2010 yılında Chelsea’ye transfer olmuştu. Ancak Delac’ı John Terry’le karşılaştırmak imkansız.

Terry takımın efsanesi olurken Delac 7 yıldır oyuncusu olduğu Chelsea’nin resmi 1 maçında bile oynamadı. Daha bir yıllık kontratı olan oyuncunun oynayamamasının nedeni ise çalışma izni alamaması.

VAZGEÇTİ...

2010’dan bu yana Chelsea’nin sözleşmeli oyuncusu olmasına rağmen halen çalışma izni alamayan Delac’ın artık vazgeçtiği ve bu yaz transfer döneminde takımdan ayrılacağı açıklandı.

17 yaşındayken Slaven Bilic tarafından Hırvatistan Mili Takımı’na çağrılan oyuncu Chelsea’nin dikkatini çekmiş ve transfer edilmişti.

Milli takımda yeterince oynayamadığı için bir türlü çalışma izni alamayan genç kaleci Terry’nin gidişiyle aldığı unvanı bu ay içinde bırakacak. Hırvat kaleci 2010’dan bu yana 8 farklı kulübe 9 kez kiralandı. (Sözcü)