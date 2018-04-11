Curry'siz GSW, Utah'tan 40 sayı fark yedi!
Utah Jazz sahasındaki maçta Golden State Warriors'u 40 farkla 119-79 yendi ve galibiyet serisini 6 maça çıkardı. Son maçını bugün Portland ile deplasmanda oynayacak olan Utah Jazz kazanması halinde Batı Konferansı'nı üçüncü bitirecek, aksi halde bu sırayı Portland'a kaptırıp dördüncü veya beşinci olacak.
Rakibinin 16 top kaybını 25 sayıya dönüştüren Utah'ta Donovan Mitchell 22 sayı ile oynarken 4/5 üçlükle bu sezon 186 üçlük isabetine ulaştı ve Damian Lillard'a ait çaylak sezon üçlük rekorunu kırdı.
Derrick Favors 16 sayı, 9 ribaund, Jonas Jerebko 14 sayı, 6 ribaund, Rudy Gobert 13 sayı, 4 ribaund, 2 asist, Ricky Rubio 13 sayı, 5 ribaund, 4 asistle oynadı.
İlk yarıda 33 sayıyla sezonun en düşük skorunu atan Golden State Warriors'ta Klay Thompson 23 sayı (3/8 üçlük), Kevin Durant 13 sayı (0/3 üçlük), 4 ribaund, 1 asist, Draymond Green 4 sayılık istatistik oluşturdu. Dizinden sakatlığı bulunan Stephen Curry'nin ne zaman döneceği konusunda henüz bir açıklama yapılmadı. (Basketfaul)
Yorumları Göster
Yorumları Gizle