Curry geri döndü, GSW yine kazandı
Golden State Warriors, Stephen Curry'nin 5 haftalık aradan sonra iyi dönüş yaptığı maçta New Orleans Pelicans'ı 121-116 yenerek seride 2-0 öne geçti. Serinin bundan sonraki iki maçı New Orleans'ta oynanacak.
İlk çeyreği 29-27 New Orleans, ilk yarıyı 58-55, üçüncü çeyreği 88-86 Golden State Warriors önde tamamladı. Warriors son çeyreğin ortalarından itibaren hücum potansiyelini en üst seviyede ortaya koyarak arayı açtı. Fark 13 sayıya geldikten sonra Warriors'un top kayıplarını değerlendiren Pelicans farkı 5 sayıya kadar çekti ancak yetişemedi.
Stephen Curry kenardan geldi ve ilk üçlük denemesini sayıya çevirip maçı 27 dakika, 28 sayı (5/10 üçlük), 7 ribaund, 2 asist, 3 top çalma, 6 top kaybıyla tamamladı. Draymond Green 18 sayı, 12 asist, 9 ribaundla triple double'a yaklaştı, Kevin Durant 29 sayı, 6 ribaund, 7 asist, 3 blok, 2 top çalma ile etkili oldu.
New Orleans Pelicans'ta Rajon Rondo 22 sayı (3/4 üçlük), 12 asist, 7 ribaund, 5 top çalma, Jrue Holiday 24 sayı, 8 ribaund, 8 asist, Anthony Davis 25 sayı, 15 ribaund, 5 asist, 2 top çalma, 3 blok, Nikola Mirotic 18 sayı, 9 ribaundla oynadı. (Basketfaul)
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