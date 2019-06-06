Curry 47 attı ama Toronto saha avantajını geri aldı!
Toronto Raptors, 2019 NBA Finali’nin ilk deplasman maçında Golden State Warriors’ı kendi oyunuyla yendi. Müthiş bir yüzdeyle üçlük atan, harika top dolaştıran ve tempoyu lehine kullanan Kanada ekibi, Curry'nin 47 sayısına rağmen 2-1 üstünlüğü ele geçirdi...
Stephen Curry’nin playoff kariyerinin en büyük gecesinde soktuğu her müthiş şuta Kawhi Leonard, Kyle Lowry ve Danny Green nefes kesen cevaplarla karşılık verdi.
Toronto Raptors ikinci maçtaki zincirlerini parçaladığı mücadelede 2019 NBA Final serisinin rüzgarını arkasına aldığı bir galibiyet elde etti.
Leonard’ın 30 sayıyla oynadığı akşamda Curry 47 sayıyla playoff rekorunu yeniledi ama Raptors‘ın eksik Golden State Warriors‘ı 123-109 yenip deplasmanda aldığı galibiyetle seride 2-1 öne geçmesine engel olamadı.
Curry sayılarının yanında 8 ribaunt, 7 asist yaptı ama son şampiyon için her şeyi tek başına yapması mümkün olmadı. Kevin Durant ve Klay Thompson’dan yoksun Warriors sakatlarının yokluğunu fazlasıyla aradı.
Thompson kariyerinde ilk kez bir playoff maçı kaçırırken Kevon Looney serinin kalanında forma giymeyecek. Durant ise bir aydır sağ baldırındaki sakatlık nedeniyle oynamıyor fakat dördüncü maçta sahaya dönebileceği konuşuluyor.
Cumayı cumartesiye bağlayacak gece Oracle Arena’da oynanancak dördüncü maçta Warriors taraftarları hem Durant hem Thompson’ın yeniden sahada olmasını umuyor.
Diğer yanda Raptors ise umut etmeyi bir kenara bırakıp rakibinin eksiklerini sonuna kadar değerlendirdi. Lowry 5 üçlükle 23, Green 6 üçlükle 18 sayı üretti. Pascal Siakam’ın maç başında bulduğu skorlarla temposunu yükselttiği Toronto %52.4’le üçlük atıp 17 isabet buldu.
Warriors son çeyreğe 96-83 geride girmesine karşın Curry bitime 10:37 kala farkı 7 sayıya indirdi ama Serge Ibaka’nın üst üste iki basketi son şampiyona dönüş ümidi vermedi.
Siakam 18 sayıyla oynayıp hava atışıyla birlikte Toronto’nun rüzgarı arkasına almasını sağladı. İlk üç şutunda isabet bulup savunmada çabasıyla takımın maça iyi girmesini sağladı. İki uçta da maça iyi giren Raptors ikinci maçtaki ne şut ne de faul sıkıntısı çekti.
Golden State ise Thompson’ın sadece üçlüklerini değil güçlü savunmasını da aradı.
Raptors koçu Nick Nurse ise takımını maç öncesi savunmada rakibi daha çok durdurup daha fazla geçiş hücumu bulmaya çağırdı. Raptors ikinci maçta mağlubiyete neden olan 18-0’lık seriyi izleyip savunmada ve hücumdaki hataları tekrarlamadı, 6 blok yapan Ibaka, Nurse’ün savunmadaki çağrısına en net cevap veren oyuncu oldu.
Beş ilk beş oyuncusu da çift haneli sayı üreten Raptors’da Marc Gasol 17, Fred VanVleet 11 sayıyla maçı bitirdi.
Tam 4 farklı ismin dördün üstünde asist yaptığı Raptors 43 basketi 30 sayı pasında bularak ikinci maçta rakibine avantaj sağlayan tempo ve top trafiğini arkasına alıp seride avantajı ele geçirdi.
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