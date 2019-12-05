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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ercan ATA - Nesrin AYDIN YALDIZ / DHA
05.12.2019 - 11:30, Son Güncelleme:

Curling Federasyonu Başkanı Kenan Şebin: 2019 yılında önemli başarılar elde ettik

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Curling Federasyonu Başkanı Kenan Şebin: 2019 yılında önemli başarılar elde ettik

Türkiye Curling Federasyonu Başkanı Kenan Şebin, 2019 yılını değerlendirerek, hedeflerini ve curlingin olimpiyat yolculuğunu Demirören Haber Ajansı'na (DHA) anlattı.

Kenan Şebin, Türkiye'de henüz 10 yıllık bir geçmişi olan spor olduğunu belirterek, "Üç yıl önce göreve geldiğimiz zaman kısa orta ve uzun vaadeli planlar koyduk önümüze. Uzun vaadede 2026 hedefini koyduk. 2022 Olimpiyatları geçiş Olimpiyatları olarak hedefimiz de var ama madalya olarak bir hedef koymadık açıkçası. Türkiye'deki curlingin geçmişi 10 yılı ancak buluyor" dedi.

Türkiye Curling Federasyonu Başkanı Kenan Şebin, 81 milyona curlingin ne olduğunu anlatmaya çalıştıklarını belirterek, "Rakiplerimize baktığımız zaman 1510 yılından itibaren bir kültüre sahipler. Rakiplerimizden birçoğu 100 yılın üzerinde bu sporu yapmakta. Toplumsal noktada da spor kültürü oluşmuş durumdalar. Biz 81 milyon insana curlingin ne olduğunu anlatmaya çalışırken aynı zamanda da Uluslararası arenada ülkelerle mücadele ediyoruz" diye konuştu.

"OLİMPİK OLARAK 1 TANE TESİSİMİZ VAR"

Tesis sıkıntısına değinen Kenan Şebin, "2019 yılına geldiğimiz zaman önemli başarılar elde etmeye başladık. Kadın Milli Takımımız Avrupa A grubuna çıktı. Avrupa A Ligi dediğimiz zaman küçümsenmemesi lazım. Curling kültürü olan ülkelerin yüzde 70'i Avrupa ülkeleri. Kanadalılar vardır ama aslında İskoçya'dan göç etmiş Kanadalılar bu spor başlatmıştır. Dünyada en yaygın olanı ülke Kanadadır. 3 milyonun üzerinde lisanslı sporcusu, binin üzerinde tesisi vardır. Buradan yola çıkarsak bir tek Erzurum'da olimpik olarak tesisimiz bulunmaktadır. Amasya, Trabzon, Samsun, Zonguldak gibi illerimizde ufak tesislerimiz bulunmaktadır" ifadelerini kullandı.

"AVRUPA'DA A GRUBUNA ÇIKTIK"

Şebin, Erzurum'un çocuklarıyla şu an dünyadaki bütün ülkelerle mücadele ettiklerini vurgulayarak, "Biz buna ülke genelinde yayarsak çok daha başarılar elde edeceğimiz yakındır. Dünyanın en genç takımı şu an belki ide Türkiye Curling Milli Takımıdır. Biz birinci hedefimize ulaştık. Avrupa'da A grubuna çıktık burada kalıcı olmaya çalışacağız. Dünya Kupası elemelerine Ocak ayında katılacağız. Mix dubles branşında iddialıyız bu kategoride 2022 Olimpiyatları'na gitmeyi hedefliyoruz. 2026 Olimpiyatları'nda ise madalya hedefliyoruz" dedi.

 

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