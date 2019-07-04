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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İHA
04.07.2019 - 16:16, Son Güncelleme:

Cüneyt Dumlupınar: "Hedefimiz Süper Lig"

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Cüneyt Dumlupınar: "Hedefimiz Süper Lig"

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, yeni sezon hazırlıklarını Bolu’da sürürken, Teknik Direktör Cüneyt Dumlupınar, hedeflerinin Süper Lig’e çıkmak olduğunu söyledi.

Spor Toto 1. Lig’in yeni takımlarından Fatih Karagümrük, yeni sezon hazırlıklarını Bolu Karacasu'da sürdürüyor. 1 Temmuz’da kampa giren İstanbul ekibi, günde çift antrenmanla çalışmalarına devam ediyor.

Açıklamalarda bulunan Karagümrük Teknik Direktörü Cengiz Dumlupınar, geçen sene hak edilmiş bir şampiyonluk yaşadıklarını söyleyip, hedeflerinin Süper Lig’e çıkmak olduğunu belirtti.

Dumlupınar, "Geçen sene 2. Ligden 1. Lige yükseldik. Hedefimiz Süper Lig'e çıkmak. Pazartesi günü 25 kişilik bir kadroyla çalışmalarımıza başladık. Aramızdan ayrılan arkadaşlarımız oldu. Aramıza yeni katılacak arkadaşlar olacak. Çalışmalarımız gayet iyi gidiyor. 12 gün buradayız. 2 gün izin verdikten sonra 12 gün daha burada devam edeceğiz. İlk etapta burada 1 hazırlık maçı yapacağız. İkinci etapta da 4 tane hazırlık maçı yapmayı planlıyoruz. En iyi şekilde hazırlanıp lige başlamak istiyoruz" şeklinde konuştu.

Cüneyt Dumlupınar: Hedefimiz Süper Lig

"Çok iyi bir kadro oluşturacağız"

Transfer çalışmalarını ve ligi değerlendiren Dumlupınar, "Aramızdan ayrılan oyuncular oldu. Görüştüğümüz futbolcular da var. Aramıza kaliteli yabancı ve yerli oyuncular katılacak. Çok iyi bir kadro oluşturacağız. Her lig zor. Her ligin kendine göre zorlukları var. Biz bunu kolaylaştırıp direkt birinci olarak şampiyon olup üst lige çıkmak istiyoruz” dedi.

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