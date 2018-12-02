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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İHA
02.12.2018 - 22:07, Son Güncelleme:

Cüneyt Çakır'ın derbi raporu

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Cüneyt Çakır'ın derbi raporu

Beşiktaş-Galatasaray derbisini yöneten FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, iki takıma toplam 8 sarı kart çıkardı ve üç kez VAR'a gitti.

Spor Süper Lig’in 14. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray Vodafone Park’ta karşılaştı. Mücadeleyi FIFA Kokartlı hakem Cüneyt Çakır yönetti. Çakır, karşılaşmada toplam 8 sarı kart çıkardı. Sarı-kırmızılılarda Fernando, Selçuk İnan, Mariano ve Eren Derdiyok, siyah-beyazlılarda ise Loris Karius, Adem Ljajic, Adriano ve Gary Medel sarı kart gördü.

Üç kez VAR’a gitti
15. dakikada Beşiktaş’ın kullandığı çift vuruş sonrasında barajdan dönen top için VAR’a giden Cüneyt Çakır, pozisyon için penaltı kararı verdi. FIFA Kokartlı hakem, 44. dakikada da ceza sahası içinde Domagoj Vida'ya yönelik elle oynama itirazları için VAR'a danıştı ve daha sonra oyuna devam etti. 42 yaşındaki hakem, 66. dakikada Necip’in ceza sahası içinde Onyekuru’ya müdahalesine önce penaltı dedi sonra VAR’a gitti ve Onyekuru’nun topa elle oynadığına karar verdi.

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