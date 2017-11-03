Cüneyt Çakır'ı şikayet edecekler! Real Madrid...

Real Madrid'in yenilen bu gol sonrası dağıldığını savunan İspanyol basını, Madrid temsilcisinin Cüneyt Çakır'ı UEFA'ya şikayet edeceğini ifade etti. Delle Ali'nin golünde net ofsaytı atladığı belirtilen Ongun'un Çakır'ı yanlış yönlendirdiği aktarılırken hakem dörtlüsünün ev sahibi lehine kararlar verdiğinin altı çizildi.
Cüneyt Çakır ve Tarık Ongun ikilisi Süper Lig'de son yönettikleri Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde de tartışmalı kararlara imza atmış ve sonraki hafta oynanan maçlarda kendilerine maç verilmemişti. (Yeni Şafak)