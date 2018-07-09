Cüneyt Çakır'a yarı final verildi
FIFA kokartlı hakemimiz Cüneyt Çakır, 2018 Dünya Kupası yarı finalinde oynanacak olan Hırvatistan - İngiltere mücadelesini yönetecek.
Cüneyt Çakır, Hırvatistan ile İngiltere arasında oynanacak olan 2018 FIFA Dünya Kupası yarı final karşılaşmasını yönetecek.
FIFA, Hırvatistan ile İngiltere arasında oynanacak 2018 FIFA Dünya Kupası karşılaşmasının hakemini açıkladı. Yapılan açıklamada, FIFA kokartlı Türk hakem Cüneyt Çakır'ın Hırvatistan - İngiltere maçında görev yapacağı kaydedildi. Kritik karşılaşmada Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak.
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