Cüneyt Çakır, VAR ekranına kaç kere gider? iddaa'da özel etkinlik...
Nefesler tutuldu, herkes bu akşam oynanacak "Galatasaray - Fenerbahçe" derbisini bekliyor! Mücadeleyi yönetecek olan Cüneyt Çakır, VAR ekranını izlemeye kaç kere gider? İşte FIFA kokartlı hakemimizin istatistikleri...
"Galatasaray - Fenerbahçe" derbisini FIFA kokartlı hakemimiz Cüneyt Çakır yönetecek.
Misli.com'da derbiye özel yeni iddaa oyunları da ilgi çekiyor, bunlardan biri de "Hakem, VAR ekranını izlemeye kaç kere gider?" oyunu...
Burada dikkat! Hakemin kulaklıkla konuşması yeterli değil, VAR ekranının oraya gidip izlemesi gerekiyor...
Zorlu derbide Cüneyt Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Riva'daki VAR Merkezi'nde ise Koray Gençerler olacak.
22 DEFA VAR'A ÇAĞRILDI!
Avrupa'da stres katsayısı yüksek birçok maçta görev olan Cüneyt Çakır, geçen sezondan bu yana ülkemizde uygulanmaya başlayan VAR ile 22 defa karşı karşıya geldi.
Bu 22 çağrının 15'inde tavsiyeye uydu, 7'sinde ise kararını değiştirmedi.
Penaltı kararı vermediği 8 pozisyonda VAR'a davet aldı, bunların 5'inde ikna oldu ama 3'ünde kararını değiştirmedi.
İDDAA'DA DERBİYE ÖZEL OYUN, KAÇ KERE VAR'A GİDER?
Misli.com'da derbiye özel yeni iddaa oyunları da ilgi çekiyor.
Cüneyt Çakır'ın VAR ekranına gitmesi açılan rakamlar ve karşılığındaki oranlar şöyle...
0-1 --> 1,60
2-3 --> 2,10
4+ --> 6,00
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