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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Derleyen: Cengiz İzmitli
28.09.2019 - 12:31, Son Güncelleme:

Cüneyt Çakır, VAR ekranına kaç kere gider? iddaa'da özel etkinlik...

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Cüneyt Çakır, VAR ekranına kaç kere gider? iddaa'da özel etkinlik...

Nefesler tutuldu, herkes bu akşam oynanacak "Galatasaray - Fenerbahçe" derbisini bekliyor! Mücadeleyi yönetecek olan Cüneyt Çakır, VAR ekranını izlemeye kaç kere gider? İşte FIFA kokartlı hakemimizin istatistikleri...

"Galatasaray - Fenerbahçe" derbisini FIFA kokartlı hakemimiz Cüneyt Çakır yönetecek.

Misli.com'da derbiye özel yeni iddaa oyunları da ilgi çekiyor, bunlardan biri de "Hakem, VAR ekranını izlemeye kaç kere gider?" oyunu...

Burada dikkat! Hakemin kulaklıkla konuşması yeterli değil, VAR ekranının oraya gidip izlemesi gerekiyor...

Zorlu derbide Cüneyt Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Riva'daki VAR Merkezi'nde ise Koray Gençerler olacak.

22 DEFA VAR'A ÇAĞRILDI!

Avrupa'da stres katsayısı yüksek birçok maçta görev olan Cüneyt Çakır, geçen sezondan bu yana ülkemizde uygulanmaya başlayan VAR ile 22 defa karşı karşıya geldi.

Bu 22 çağrının 15'inde tavsiyeye uydu, 7'sinde ise kararını değiştirmedi.

Penaltı kararı vermediği 8 pozisyonda VAR'a davet aldı, bunların 5'inde ikna oldu ama 3'ünde kararını değiştirmedi.

Cüneyt Çakır, VAR ekranına kaç kere gider iddaada özel etkinlik...

İDDAA'DA DERBİYE ÖZEL OYUN, KAÇ KERE VAR'A GİDER?

Misli.com'da derbiye özel yeni iddaa oyunları da ilgi çekiyor.

Cüneyt Çakır'ın VAR ekranına gitmesi açılan rakamlar ve karşılığındaki oranlar şöyle...

0-1 --> 1,60

2-3 --> 2,10

4+ --> 6,00

misli.com iOS ve Android uygulamasını indirmek için buraya tıklayınız!

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