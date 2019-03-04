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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
04.03.2019 - 11:02, Son Güncelleme:

Cüneyt Çakır, Porto - Roma maçına atandı

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Cüneyt Çakır, Porto - Roma maçına atandı

Cüneyt Çakır, Şampiyonlar Ligi'ndeki Porto - Roma maçını yönetecek.

UEFA, FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır'ı Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Portekiz temsilcisi Porto ile İtalya'nın Roma takımını karşı karşıya getirecek rövanş maçında görevlendirdi. Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan bilgiye göre Çakır, 6 Mart Çarşamba günü TSİ 23.00'te Portekiz'in Porto şehrindeki Dragao Stadı'nda oynanacak maçta düdük çalacak. 

Cüneyt Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Dördüncü hakemliği ise Halis Özkahya üstlenecek. Karşılaşmada, Polonya Futbol Federasyonundan Szymon Marciniak Video Yardımcı Hakem (VAR), Pawel Gil ise Video Yardımcı Hakem Asistanı olarak görev alacak. İki takım arasında İtalya'da oynanan ilk maç 2-1 Roma'nın üstünlüğü ile sona ermişti. Cüneyt Çakır, bu karşılaşma ile 42. Şampiyonlar Ligi maçını yönetmiş olacak.  

Milli futbolcumuz Cengiz Ünder'in formasını giydiği Roma, çeyrek finale yükselmek için rövanşta Porto ile karşılaşacak.

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