Cüneyt Çakır ikisine de yaramıyor!
Ziraat Türkiye Kupası finalinde Akhisarspor ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. İstatistikler, iki takımın da Cüneyt Çakır ile istediği sonuçları alamadığını gösteriyor. İşte detaylar...
Akhisarspor
- Bu sezon, ligin 14. haftasında Yeni Malatyaspor'u konuk ettiler, karşılaşma 0-0 sona erdi.
- Cüneyt Çakır ile 5 maça çıktılar, galibiyetleri yok, son 3 maçları berabere bitti.
- Bu sezon ligde oynadıkları 2 Fenerbahçe maçını da kazandılar.
Fenerbahçe
- Bu sezon 3 kere Cüneyt Çakır ile maça çıktılar, 1 kere kazandılar. (1 beraberlik - 1 mağlubiyet)
- Cüneyt Çakır'ın yönettiği son 7 maçın 2'sini kazandılar. (2 beraberlik - 3 mağlubiyet)
- Ligde son 6 maçta fire vermediler, 19 gol attılar.
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