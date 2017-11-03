Cüneyt Çakır beş günde bir maça çıkacak

Geçtiğimiz günlerde Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda Tottenham - Real Madrid maçını yöneten Cüneyt Çakır, bu kez de FIFA Dünya Kupası 2018 Avrupa Elemeleri Play-Off müsabakasında İsveç ile İtalya takımları arasında 10 Kasım Cuma günü oynanacak mücadelede düdük çalacak.

İsveç'in Stockholm şehrindeki Friends Arena'da TSİ 21.45'te başlayacak müsabakada, Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Hüseyin Göçek olacak.

BOŞ DURMUYOR

Son haftalarda FIFA ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından kritik karşılaşmalara atanan Çakır, bu yoğun periyotta 5 günde bir maça çıkacak.

Cüneyt Çakır, hem Süper Lig’de hem de Avrupa kupalarında zorlu bir fikstürün içine girdi. UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 1 Kasım Çarşamba günü Tottenham-Real Madrid karşılaşmasını yöneten Çakır, bu mücadelenin ardından 5 Kasım Pazar akşamı Demir Grup Sivasspor-Atiker Konyaspor maçında düdük çalacak. Söz konusu karşılaşmaların ardından da 10 Kasım Cuma günü Dünya Kupası 2018 Avrupa Elemeleri Play-Off müsabakasında İsveç ile İtalya arasında oynanacak mücadelede görev alacak olan 40 yaşındaki hakem, bu zorlu dönemde 5 gün arayla maç yönetmiş olacak.