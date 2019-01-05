Cüneyt Çakır: Artık 'VAR'sız futbol olmayacak

MHK’NİN kış seminerinde yapılan özel yayında, Cüneyt Çakır, Gündem Spor Özel’de Cem Yılmaz ve Uğur Meleke’nin konuğu oldu. Çakır, hakem kararları eleştiriliyor, bu futbolun güzelliği bile diyebiliriz. Eleştirilerden kendimizi geliştiriyoruz ifadesini kullandı. VAR sistemine de değinen deneyimli hakem, VAR, futbolda adaleti sağlamak için geldi dedi. Artık VAR’sız futbol olmayacak ifadesini kullanan Cüneyt Çakır, Şampiyonlar Ligi de bu sistemi kabul etti açıklamasında bulundu.

Roberto Rossetti’nin UEFA HAKEM Kurulu Başkanlığına gelmesinin VAR sisteminin yayılmasını hızlandırdığını belirten Çakır, bu sistem UEFA’yı da ikna etti dedi.

Çakır, VAR’ın öncesinde sürekli hazırlıklar yapıldığını ve eğitimlerin hala devam ettiğini de sözlerine ekledi.

VAR’IN futbol içindeki etkisine değinen Cüneyt Çakır, Var’a o kadar çok alıştık ki; izlemeyi en çok sevdiğim Premier Lig bile garip geliyor değerlendirmesinde bulundu. Avrupa’nın önde gelen liglerinde VAR’ın olduğunu hatırlatan Çakır, bu konuda öncü ülke olunduğunu ve bunu sağlayan Türkiye Futbol Federasyonu yönetimine vizyonları nedeniyle teşekkür ettiğini ekledi.

Cüneyt Çakır ‘’Var izlemeleri uzun mu sürüyor?’’ sorusuna en önemli olan, doğru kararı vermektir. Geçen zamanı da daha aza indirmek için bu tarz seminerlerde bunun dersini alıyoruz, cevabını verdi. Dünyada da VAR incelemelerinin bazı pozisyonlarda uzun zaman aldığını belirten Çakır, tüm dünya bu sistemin başında. Maç yönettikçe; bu süreler daha da azalacaktır dedi.

VAR’da pozisyon protokollerinin her yerde aynı uygulandığını belirten Cüneyt Çakır, atak başlangıcında bir ihlal varsa; VAR hakemi o pozisyonu hakeme söylüyor ve hakem de ofsayt kararları haricinde kararlarını veriyor ifadesinde bulundu.

VAR sisteminin çok yeni olduğunu belirten deneyimli hakem, ileride önerileri değerlendirerek, futbolu ileri götürecek yenilenmeler yapılabilir yorumunu yaptı.

Kasım’da yapılacak olan toplantıda elle oynama ve temdit penaltısı pozisyonlarının değerlendirilmesinde bir değişiklik olabileceğini belirten Çakır, bunlar toplantıda tartışılacak dedi.

Türkiye’de gol teknolojisinin kullanabilme durumu sorusuna, bir futbolsever olarak bu teknoloji gelirse; memnun olurum ama kararı yöneticilerimiz verecektir cevabını verdi.

Ofsayt kararlarına VAR protokollerinde oyuna mutlaka devam edin, pozisyon bitiminde değerlendirme yapılır ifadesi olduğunu belirten Çakır, yardımcı hakem bayrağını kaldırsa bile orta hakem pozisyona devam etmeli kararı olduğunu söyledi.

Fenerbahçe-M.Başakşehir maçında VAR’da bir talihsizlik olduğunu belirten başarılı hakem, VAR’ın da etkisiyle gollerde hatalı ofsayt kararı alınmadığını dile getirdi.

Cüneyt Çakır, hakemlerin VAR ile birlikte daha güvenli maça çıktığını ve insanların hakemlere olan güveninin arttığını aktardı.

Çakır, orta hakem, VAR hakeminin uyarısına gerek kalmadan, kendisinin içine sinmeyen pozisyonu kendi isteğiyle gidip izleyebilir açıklamasında bulundu.

Orta hakemlerin VAR hakemlerle sürekli diyalog halinde olduğunu ve her şeyin kontrol edildiğini aktaran 42 yaşındaki hakem, tüm konuşmalar kayıt altında olduğunu ifade etti.



‘’AVAR” konusuna da değinen Çakır, VAR hakemiyle orta hakem arasındaki iletişimi AVAR’ın sağladığını söyledi. Pozisyonların izlenip izlenmemesi konusunda son kararı VAR hakemi verir ama bu konularda AVAR ile yardımlaşabilirler. Bazı maçlarda ilave yardımcı hakemlerin de görevlendirildiğini söyleyen Cüneyt Çakır, AVAR 2’lerin sadece ofsaytlara baktığını aktardı.

Gündem Spor Özel’de Cüneyt Çakır’a ekip sürprizi de yapıldı. Özel yayında Cüneyt Çakır, Tarık Ongun ve Bahattin Duran üçlüsü, Gündem Spor Özel'de Cem Yılmaz, Uğur Meleke ve Damla Uğurtürk'ün konuğu oldular.

Birlikte 300 maç yönettiğini aktaran Bahattin Duran, Cüneyt Çakır’ın akciğer sönmesi yaşadığı ve kendisinin sakatlandığı maçı unutamadığını söyledi. Tarık Ongun ise Juventus-Barcelona maçını unutamadığını aktardı.



Başka spor dallarını da yakından takip ettiğini belirten Cüneyt Çakır, NBA’de Boston Celtics’i desteklediğini açıkladı.

Başarılı hakem, tüm meslektaşlarına teşekkür ederek, yeni nesillere bayrağı teslim edip, gençlerin gelişmesini sağlamak için çalışacaklarını söyledi. Çakır, Avrupa’daki ekiplerimize de başarı dileyerek, ülkeyi temsil etmekten daha büyük bir gurur yok inşallah Euro 2020’de Milli Takım ve biz orada oluruz diyerek sözlerini sonlandırdı.