Cumhuriyet Kupası'na ARM Urla Yelken damgası

26-29 Ekim 2017 tarihleri arasında Tüm Türkiye'de 5 bölge de yapılan TYF Cumhuriyet Kupası Yelken Bölge Yarışlarında en güçlü bölge olan Fethiye'de gerçekleştirilen 4. Bölge Yelken Yarışlarına Ali Rıza Mete (ARM) Urla Yelken Kulübü 19 sporcu ve 3 antrenör ile katıldı.
Toplamda 17 kulübün , 202 sporcu ile katıldığı TYF Cumhuriyet Kupası 4. Bölge Yarışlarında Optimist Sınıfında 4 ayrı kategoride de şampiyonluğu ARM Urla Yelken Kulübü kazandı.
Ali Rıza Mete Yelken Kulübü'nün birincilikleri şu şekilde:
Optimist Genel Şampiyonu: Mustafacan Öztuncel
Optimist Bayanlar Şampiyonu: Okyanus Arıkan
Optimist Junior Şampiyonu: Mert Aydoğan
Optimist Junior Bayanlar Şampiyonu: Karya Başaraner
Öte yandan Okyanus Arıkan Optimist Genel kategorisinde ikinciliği elde etti.