Cumhuriyet Kupası nedir?
Cumhuriyet Kupası 1998 yılından bu yana sadece bir yıl pas geçilmek üzere yapılmaya devam ediliyor. Her sene düzenlenen turnuva, bu yıl Sivas Kongresinin 100. yılı kapsamında oynanacak. Peki, Cumhuriyet Kupası'nın çıkış nedeni nedir? İşte, Cumhuriyet Kupası hakkında merak edilen detaylı bilgiler
Cumhuriyet Kupası, Sivasspor tarafından Cumhuriyet'in kuruluşunun 75. yıl dönümü kapsamında 1998 yılında organize edilen turnuvadır.
İlk yıl düzenlenen kupayı Karadeniz temsilcisi Çaykur Rizespor kazandı.
Geride kalan turnuvalarda Cumhuriyet Kupası 11 kez 4 takım arasında eleme usulü, 9 kez de tek maç sistemine göre oynandı.
Bugüne dek kupayı 9 kez müzesine götüren Demir Grup Sivasspor, kupayı en fazla kazanan takım oldu. ‘Yiğidolar’ en son 2018-2019 sezonunda Bursaspor´u penaltı atışlarının ardından 6-5 mağlup ederek Cumhuriyet Kupası´nı müzesine götürdü. Fenerbahçe ise 2010 yılında katıldığı Cumhuriyet Kupası´nı müzesine götürmeyi başarmıştı.
Cumhuriyet Kupası ilk kez 2012-2013 sezonunda ülke dışında oynanmış, Çeçenistan Devlet Başkanı Ramazan Kadirov´un daveti üzerine Çeçenistan´ın Terek Grozni takımı ile Demir Grup Sivasspor, Ahmad Arena Stadı´nda karşı karşıya gelmişti. Terek Grozni, karşılaşmayı 4-2 kazanarak Cumhuriyet Kupası´nı müzesine götüren ilk yabancı kulüp olma unvanına sahip olmuştu.
Cumhuriyet Kupası, 2009 yılında Demir Grup Sivasspor´un Avrupa kupalarındaki yoğun maç programı nedeniyle düzenlenemedi.
Cumhuriyet Kupası´nı daha önce müzesine götüren takımlar ve yılları şöyle:
1998 Çaykur Rizespor
1999 Konyaspor
2000 Mersin İdmanyurdu
2001 Demir Grup Sivasspor
2002 Demir Grup Sivasspor
2003 Sakaryaspor
2004 Demir Grup Sivasspor
2005 Demir Grup Sivasspor
2006 Kayseri Erciyesspor
2007 Kasımpaşa
2008 Demir Grup Sivasspor
2010 Fenerbahçe
2011 Demir Grup Sivasspor
2012 Terek Grozni
2013 Kayseri Erciyesspor
2014 Mersin İdmanyurdu
2015 Demir Grup Sivasspor
2016 Kasımpaşa
2017 Demir Grup Sivasspor
2018 Demir Grup Sivasspor
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