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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
05.08.2019 - 13:52, Son Güncelleme:

Cumhuriyet Kupası nedir?

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Cumhuriyet Kupası nedir?

Cumhuriyet Kupası 1998 yılından bu yana sadece bir yıl pas geçilmek üzere yapılmaya devam ediliyor. Her sene düzenlenen turnuva, bu yıl Sivas Kongresinin 100. yılı kapsamında oynanacak. Peki, Cumhuriyet Kupası'nın çıkış nedeni nedir? İşte, Cumhuriyet Kupası hakkında merak edilen detaylı bilgiler

Cumhuriyet Kupası, Sivasspor tarafından Cumhuriyet'in kuruluşunun 75. yıl dönümü kapsamında 1998 yılında organize edilen turnuvadır. 

İlk yıl düzenlenen kupayı Karadeniz temsilcisi Çaykur Rizespor kazandı.

Geride kalan turnuvalarda Cumhuriyet Kupası 11 kez 4 takım arasında eleme usulü, 9 kez de tek maç sistemine göre oynandı.

Bugüne dek kupayı 9 kez müzesine götüren Demir Grup Sivasspor, kupayı en fazla kazanan takım oldu. ‘Yiğidolar’ en son 2018-2019 sezonunda Bursaspor´u penaltı atışlarının ardından 6-5 mağlup ederek Cumhuriyet Kupası´nı müzesine götürdü. Fenerbahçe ise 2010 yılında katıldığı Cumhuriyet Kupası´nı müzesine götürmeyi başarmıştı.

Cumhuriyet Kupası ilk kez 2012-2013 sezonunda ülke dışında oynanmış, Çeçenistan Devlet Başkanı Ramazan Kadirov´un daveti üzerine Çeçenistan´ın Terek Grozni takımı ile Demir Grup Sivasspor, Ahmad Arena Stadı´nda karşı karşıya gelmişti. Terek Grozni, karşılaşmayı 4-2 kazanarak Cumhuriyet Kupası´nı müzesine götüren ilk yabancı kulüp olma unvanına sahip olmuştu.

Cumhuriyet Kupası, 2009 yılında Demir Grup Sivasspor´un Avrupa kupalarındaki yoğun maç programı nedeniyle düzenlenemedi.

Cumhuriyet Kupası´nı daha önce müzesine götüren takımlar ve yılları şöyle:

1998 Çaykur Rizespor

1999 Konyaspor

2000 Mersin İdmanyurdu

2001 Demir Grup Sivasspor

2002 Demir Grup Sivasspor

2003 Sakaryaspor

2004 Demir Grup Sivasspor

2005 Demir Grup Sivasspor

2006 Kayseri Erciyesspor

2007 Kasımpaşa

2008 Demir Grup Sivasspor

2010 Fenerbahçe

2011 Demir Grup Sivasspor

2012 Terek Grozni

2013 Kayseri Erciyesspor

2014 Mersin İdmanyurdu

2015 Demir Grup Sivasspor

2016 Kasımpaşa

2017 Demir Grup Sivasspor

2018 Demir Grup Sivasspor

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