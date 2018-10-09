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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Bisiklet
DHA
09.10.2018 - 16:34, Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nun Konya etabını Richeze kazandı

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Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nun Konya etabını Richeze kazandı

54. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turunun 150 kilometrelik Konya etabını Quick Step Takımından Richeze Maximiliano Ariel birinci olarak tamamladı.

54. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turunun 150 kilometrelik Konya-Konya etabına 20 ülkeden 138 bisikletçi katıldı. Yarış sonunda 3 saat 29 dakika 14 saniye derecesi ile Quıck Step takımından Arjantinli Richeze Maximilian Ariel birinci olurken, İrlandalı sporcu Sam Bennett ikinci, Lüksemburglu bisikletçisi Jean-Pierre Drucker ise üçüncü oldu.

2008 yılında katıldığı Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nda iki etap birinciliği eden Richeze, yaptığı açıklamada,

Öncelikle takım arkadaşımız Gavirianın geçirmiş olduğu kazadan sonra takım olarak üzüntülü olduğumuzu belirtmek isterim. Benim durumuma gelince, finişe kadar çok iyi çalıştık. Finişe metreler kala arkadaşımdan geçiş yardımı aldım. Rahat bir birincilik aldığımı söyleyebilirim. Bundan sonraki etaplarda Turkuaz mayoyu kaybetmemek için çalışacağım dedi.

RICHEZE HEM TURKUAZ HEMDE YEŞİL MAYONUN SAHİBİ OLDU

Konya-Konya etabının finiş sonrası düzenlenen ödül töreninde dereceye giren sporculara ve mayo sahiplerine ödülleri verildi.

Etap birincisi Richezeye ödülünü Konya Valisi Yakup Canbolat taktim etti. İkinci Sam Bennette ödülünü Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Üçüncü Drucker Jean Pieree ödülünü Gençlik Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan verdi.

Konya etabında genel klasman lideri olan Maximiliano Richeze, bu derecesiyle yarınki turun 2nci etabı olan Alanya-Antalya yarışında Turkuaz mayoyu giyme hakkı da elde etmiş oldu.

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