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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
16.04.2019 - 17:40, Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun ilk etabı tamamlandı

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Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun ilk etabı tamamlandı

Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun İstanbul - Tekirdağ olan ilk etabını Bora-Hansgrohe takımının İrlandalı sporcusu Sam Bennett, 3 saat 32 dakika 34 saniyelik derecesiyle birinci tamamladı.

Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu (Tour Of Turkey) bugün İstanbul - Tekirdağ etabı ile başladı. Sabah 11.07'de İstanbul'dan başlayan etap, Tekirdağ sahil dolgu alanda son buldu. 156.7 kilometrelik ilk etabı Bora-Hansgrohe Takımı'ndan Sam Bennett 3 saat 32 dakika 34 saniye ile kazandı. Finişe 500 metre kala ana gruptan kopma olmazken, deneyimli sporcu Sam Bennett, mükemmel bir finiş yaparak etabı birinci bitirdi. Türk Milli Takımı'dan Feritcan Şamlı yarınki Tekirdağ - Eceabat etabında beyaz mayo ile pedal basacak.

Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turunun ilk etabı tamamlandı

Etap birincisi Sam Bennett'e madalyasını Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım verdi. Vatandaşlar ise sabah saatlerinde bisikletçilerin geleceği alana gelerek büyük ilgi gösterdi. Turnuva nedeni ile Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri sabah saatlerinde, Sahil Atatürk Bulvarı'nı trafiğe kapattı.

SALCANO SPRINT PRİMİ SONUÇLARI
Salcano sponsorluğunda sprint primi sonucunda ise prim çizgisini ilk geçen NSK-Neri Sottoli Selle Italia KTM Takımı'ndan Lorenzo Fortunato oldu. İkinci BBH-Burgos BH Takımı'ndan Alvaro Crespo Robredo oldu. Üçüncülüğü SVB-Sport Vlaanderan-Baloise Takımı'ndan Lindsay De Vylder oldu.

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