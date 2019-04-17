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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
17.04.2019 - 17:46, Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun ikinci etabını Sam Bennett kazandı

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Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun ikinci etabını Sam Bennett kazandı

Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 183.3 kilometrelik Tekirdağ - Eceabat olan ikinci etabını Bora - Hansgrohe takımının İrlandalı sporcusu Sam Bennett, 4 saat 11 dakika 48 saniyelik derecesiyle birinci tamamladı.

55'inci Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu (Tour Of Turkey) bugün Tekirdağ - Eceabat olan ikinci etabı ile devam etti. Tekirdağ'dan saat 10.00'da etaba başlayan bisikletçiler, Eceabat ilçesi sınırları içerisinde kalan Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki 57'nci Alay Şehitliğinde ikinci etabı tamamladı. 183.3 kilometre pedal çeviren bisikletçilerden, ikinci etabı 4 saat 11 dakika 48 saniyelik derecesiyle Bora - Hansgrohe takımının İrlandalı sporcusu Sam Bennett mükemmel bir finiş yaparak birinci bitirdi. Genel klasman liderliğini sürdüren 28 yaşındaki sporcu, turkuaz mayoyu giymeye devam edecek. Bennett, ayrıca etabın en iyi sprinterine verilen yeşil mayoyu da korudu. Sam Bennett'ın ardından takım arkadaşı Avusturyalı Felix Grossschartner ikinci ve Manzana Postobon (Kolombiya) ekibinden Kolombiyalı Jhonatan Restrepo ise üçüncü sırada yer aldı.

Etap birincisi Sam Bennett'e madalyasını Çanakkale Valisi Orhan Tavlı verdi. Vatandaşlar ve öğrenciler bisikletçilerin geleceği alana gelerek büyük ilgi gösterdi. Törene, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Eceabat Kaymakamı Turan Yılmaz, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, federasyon yetkilileri, daire müdürleri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

55'inci Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu, yarın Çanakkale - Edremit arasındaki 122,6 kilometrelik üçüncü etapla sürecek. Türk Milli Takımı'ndan Feritcan Şamlı yarın Çanakkale - Edremit üçüncü etabında beyaz mayo ile mücadele edecek.

Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, 21 Nisan Pazar günü İstanbul'da son bulacak. Dünyadaki tek kıtalararası bisiklet turuna katılan sporcular, 6 etap boyunca toplam 993,4 kilometre pedal çevirecek.

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