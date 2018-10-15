Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun ardından

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Bisiklet HaberleriCumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun ardından
GeriBisiklet Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun ardından
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Bisiklet
AA
15.10.2018 - 16:33, Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun ardından

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun ardından

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı: "Hatasız bir turdu, güzel geçti. Sporcular, ülkemizden mutlu ayrıldı.Cumhurbaşkanımızın adına yakışır bir tur oldu"

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı, 54. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nu (TUR 2018) başarıyla düzenlediklerini söyledi.
Küçükbakırcı, AA muhabirine Euskadi-Murias takımından İspanyol sporcu Eduard Prades Reverter'in kazandığı TUR 2018'e ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Tura bu yıl 20 takımdan 140 sporcunun katıldığını hatırlatan Küçükbakırcı, yarışın ikinci kez Dünya Turu takviminde koşulduğuna dikkati çekti.

Organizasyonun dünyaca ünlü sporcu ve takımların üst düzey mücadelesine sahne olduğunu vurgulayan Küçükbakırcı, "Hatasız bir turdu, güzel geçti. Sporcular, ülkemizden mutlu ayrıldı." dedi.

Küçükbakırcı, ilk kez Konya'dan start alan turda bisikletçilerin aynı zamanda ilk defa Bursa'dan geçtiğine işaret etti.

Sporcuların, TUR 2018'in son etabında Avrasya Tüneli'nde pedal çevirerek kıta değiştirdiğine dikkati çeken Küçükbakırcı, "Bir ilk yaşandı. Bisikletçiler dünyada ilk defa denizin altından geçti." ifadelerini kullandı.

Katılımcılardan tura ilişkin hep iyi yorumlar aldıklarının altını çizen Küçükbakırcı, "Cumhurbaşkanımızın adına yakışır bir tur oldu. 18 Dünya Turu takımından 9'u yarışa katıldı. Turun seviyesi her geçen sene yükseliyor. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nu daha da geliştireceğiz." diye konuştu.

Turun ülkede bisiklet sporuna ilgiyi artırdığına değinen Küçükbakırcı, yarışı her yıl farklı güzergahlarda düzenlemeyi planladıklarını kaydetti.

Erol Küçükbakırcı, turun gelecek yıl 16-21 Nisan tarihlerinde yine Dünya Turu kapsamında gerçekleşmesi için Uluslararası Bisiklet Birliğinden onay aldıklarını dile getirdi.

TUR 2019'un hazırlıklarına ara vermeden başlayacaklarını belirten Küçükbakırcı, yarışı gelecek yıl Marmara Bölgesi'nde düzenlemeyi planladıklarını ifade etti.
Küçükbakırcı, milli takımda görev yapması için yurt dışından antrenör getirmeyi düşündüklerini sözlerine ekledi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun ardından

Olay paylaşım: Sana deliriyorum

Rüzgar sörfüne Çağla Kubat damgası

Onyekuru'ya şike şoku! Galatasaray'a...