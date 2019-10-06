Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu ne zaman?
Gelecek yıl 56.'sı koşulacak Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun tarihi belli oldu. Bu gelişmenin ardından pek çok sporsever, 'Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu ne zaman?' sorusuna internetten yanıt aramaya başladı. İşte, konuya ilişkin ayrıntılar...
Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, bisiklet turu, 12-19 Nisan 2020 tarihlerinde düzenlenecek. Organizasyona, Uluslararası Bisiklet Birliğinin 2020 Dünya Turu takviminde yer verilmemişti.
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