Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda zafer Fenerbahçe'nin!

33. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda son şampiyon Fenerbahçe Doğuş ile Banvit takımı karşı karşıya geldi. Sezonun ilk mücadelesini sarı-lacivertliler 75-64 kazanarak kupayı müzesine götürdü.



Ankara Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmaya etkili başlayan Fenerbahçe Doğuş hızlı hücumlardan bulduğu sayılarla ilk 3 dakikayı 8-3 önde tamamladı. Çeyreğin ortalarına doğru savunma sertliğini arttıran Banvit, Caloiaro ile bulduğu sayılarla 7. dakika içinde farkı 3 sayıya (14-11) indirdi. Fenerbahçe Doğuş, hücumda skor üretmekte zorlandığı dakikalarda Sloukas ile basketler bulddu ve ilk çeyreği 19-11 önde bitirdi.

İkinci çeyreğe Sloukas'ın önderliğinde hücumda kolay sayılar bularak başlayan Fenerbahçe Doğuş, rakibine kolay sayı bulma şansı vermedi ve Karşılaşmanın 12. dakikası içinde farkı ilk kez çift haneli sayılara (24-13) çıkardı. Sarı-lacivertli takıma karşı Vidmar ile savunma sertliğini arttıran Banvit, dış atışlarda Sloukas-Wanamaker ikilisinin sayılarını engelleyemeyince ilk yarı 39-28'lik skorla Fenerbahçe Doğuş lehine tamamlandı.

Üçüncü çeyrekteki etkili savunmasıyla rakibinin hücum ritmini bozan Fenerbahçe Doğuş, Vesely-Wanamaker ikilisinin pota altından ve dış atışlardan bulduğu basketlerle 24. dakika içinde farkı 16 sayıya (48-32) kadar çıkardı. Çeyreğin sonlarına doğru iki takım da karşılıklı sayılar bulurken, dış atışlarda yüksek yüzdeyle oynayan Fenerbahçe Doğuş, Datome'nin attığı 3 sayılık basketle final periyoduna 60-48 önde giren taraf oldu.

Son çeyreğin ilk dakikalarında oyunun kontrolünü elinde tutan Fenerbahçe Doğuş, Datome'nin basketleriyle 34. dakikayı 65-51 önde geçti. Mola dönüşünde Banvit'in farkı kapatma çabalarına izin vermeyen Fenerbahçe Doğuş, hücumdaki etkinliğini skora da yansıttı ve karşılaşmadan 75-64'lük skorla galip ayrıldı.



1.Periyot: 19-11

2.Periyot: 39-28

3.Periyot: 60-48

4.Periyot: 75-64

Maçın sayısı:

İlk çeyrekte 7.51 oynanırken Wanamaker'ın asistinde Vesely'nin bitirdiği alley-opp.



Maçın kırılma anı:

Datome 4. çeyrekte bitime 6.16 kala attığı üçlükle skoru 65-51 yaptı ve Banvit'in farkı eritme amacına taş koydu.



Maçın skoreri:

Jan Vesely

18 sayı



Maçın adamı:

Jan Vesely

18 sayı, 7 ribaunt ve 2 asistle yıldızlaştı. Ona 14 sayı, 5 ribauntla Datome eşlik etti.

SALON: Ankara Arena

HAKEMLER: Ozan Çakar (**), Ziya Özorhon (**), Mehmet Şahin (**)

İLK ÇEYREK: 19-11

DEVRE: 39-28

ÜÇÜNCÜ ÇEYREK: 60-48



FENERBAHÇE

OYUNCU S R A

Thompson 7 12 2

Barış 2 1 1

Melih 2 4 0

Wanamaker 11 2 3

Sloukas 13 2 4

Egehan - - -

Nunnally 6 3 3

Vesely 18 7 2

Sinan - - 1

Ahmet 2 1 1

Datome 14 5 -

TOPLAM 75 37 17



BANVİT

OYUNCU S R A

Thomas 7 3 1

Kulig 6 5 -

Tolga 5 5 3

Can 4 2 3

Odum 10 - 3

Vidmar 10 7 1

Taylor 7 4 3

Caloiaro 15 3 -

TOPLAM 64 29 14

BAKAN BAK DA İZLEDİ

Fenerbahçe Doğuş ile Banvit arasında oynanan 33. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası mücadelesini, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da izledi.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde geçen sezon şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe Doğuş ile Türkiye Kupası'nı kazanan Banvit, Ankara Spor Salonu'nda Cumhurbaşkanlığı Kupası maçında karşı karşıya geldi.

Bakan Bak, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ile protokol tribününden karşılaşmayı takip etti.

Karşılaşmaya, sarı-lacivertli taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Yaklaşık 11 bin seyirci kapasiteli salonda taraftarların büyük çoğunluğunu Fenerbahçeliler oluşturdu. Az sayıdaki Banvitli taraftarlar da takımlarını destekledi.

Sarı-lacivertli ekip parkeye Fenerbahçe marşı eşliğinde gelirken, salonda büyük bir coşku yaşandı.

Fenerbahçeli basketbolseverler, takımı geçen sezon THY Avrupa Ligi şampiyonluğuna taşıyan Sırp antrenör Zeljko Obradovic'e büyük sevgi gösterisinde bulundu.