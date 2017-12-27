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Cumhurbaşkanlığı Kupası Yakın Doğu Üniversitesi'nin

Gaziantep’te oynanan 25’inci Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası final müsabakasında Yakın Doğu Üniversitesi rakibi Fenerbahçe’yi 75-59 mağlup etti.

Hürriyet Haber
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Karşılaşmanın ilk periyodunda her iki takım da istekli bir oyun ortaya koydu. Yakın Doğu Üniversitesi’nde Vandersloot bulduğu sayılarla takımını öne geçirirken, Fenerbahçe de Vaughn oyuna denge getirdi. Karşılaşmanın ilk periyotu 13-12 Yakın Doğu Üniversitesi’nin üstünlüğüyle tamamlandı.

2'nci periyotta Fenerbahçe Birsel ve Pelin’in bulduğu sayılarla öne geçti. Yakın Doğu Üniversitesi’nde ise, aradaki farkı kapatarak Mc Bride ve Bahar’ın sayıları ile öne geçti. Devre 39-31 Yakın Doğu Üniversitesi’nin üstünlüğüyle tamamlandı.

Karşılaşmanın 3'üncü periyodunda Yakın Doğu Üniversitesi oyunun kontrolünü elinden bırakmayarak aradaki farkı açmaya devam etti. Vandersloot ve Mc Bride’nin etkili oyunuyla farkı 18 sayıya kadar çıkaran Yakın Doğu Üniversitesi bu periyotu 59-41 önde tamamladı.

Karşılaşmanın son periyodunda Yakın Doğu Üniversitesi Mc Bride’in ardı ardına bulduğu sayılarla farkı açmaya devam etti. Fenerbahçe’de Pelin ve Birsel farkı kapatmaya çalışsa da karşılaşma 75-59 Yakın Doğu Üniversitesi’nin üstünlüğüyle tamamlandı.

Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası

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