Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan milli takıma tebrik
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Euro 2020 Elemeleri H Grubu 7'nci maçında evinde Arnavutluk'u 1-0 mağlup eden A Milli Futbol Takımı'nı tebrik etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Milli birlik ve beraberliğimizi tüm dünyaya gösterdiğimiz bu günlerde, aldığı galibiyetle bu birlikteliğimizi pekiştiren ve tüm Türkiye’yi sevindiren A Milli Futbol Takımımızı ve teknik ekibimizi tebrik ediyorum. Fransa karşısında ve #Euro2020Yolunda başarılar Milli Takım!" ifadelerini kullandı.
Milli birlik ve beraberliğimizi tüm dünyaya gösterdiğimiz bu günlerde, aldığı galibiyetle bu birlikteliğimizi pekiştiren ve tüm Türkiye’yi sevindiren A Milli Futbol Takımımızı ve teknik ekibimizi tebrik ediyorum.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) October 11, 2019
Fransa karşısında ve #Euro2020Yolunda başarılar Milli Takım! pic.twitter.com/24dvuhCzwd
GOLDEN SONRA ASKER SELAMI
A Milli Futbol Takımı futbolcuları Arnavutluk’a karşı son dakikada attıkları golden sonra asker selamı verdi. A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu 7. maçında Kadıköy’de karşılaştığı Arnavutluk’u Cenk Tosun’un golü ile 1-0 mağlup etti. Miller golden sonra müthiş sevinç yaşarken, golü de Barış Pınar Harekatı’nda yer alan Mehmetçiklere armağan etti. Futbolcular golden sonra hep birlikte asker selamı verdi.
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