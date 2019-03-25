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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Kaynak: İHA
25.03.2019 - 21:41, Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Milli Takım'a destek

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Milli Takım'a destek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, A Milli Takım ile Moldova arasında Eskişehir’de oynanan 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu ikinci maçını izledi.

Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası mücadelesi kapsamında Moldova ile mücadele etti.

Yeni Eskişehir Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayan maçı izlemek üzere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Eskişehir'e geldi.

Maçın ikinci yarısına yetişen ve mücadeleyi stattan izleyen Erdoğan’a Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu’nun yanı sıra AK Parti Eskişehir Milletvekilleri Nabi Avcı, Harun Karacan, Emine Nur Günay ve diğer isimler eşlik etti.

Erdoğan, dün gece katıldığı bir programda fırsat bulduğu takdirde mücadeleyi sahadan izleyeceğini söylemişti.

Mücadelenin ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, takımın iyi bir ivmede olduğunu belirtti.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları:

"Güzel bir galibiyet. Takımın gol yemeden kazanması güzel bir şey. Şu an toplam 6 gol attık. Bugün daha da farklı olabilirdi. Takımımız maşallah iyi. Ben 2. yarıya yetişebildim; ama başarılı bir takımımız var. Allah nazardan saklasın. Şenol Hoca'nın 2'de 2 tahmini tutmuş durumda. İyi bir fikstür var ortada. Fransa-İzlanda maçı var, önemli bir maç."

Karşılaşmayı Yıldırım Demirören de izledi

Yeni Eskişehir Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören, TFF Başkanı Hüsnü Güreli, TFF Yönetim Kurulu üyeleri Alaattin Aykaç, Ali Özdoğan ve Mustafa Çağlar'la birlikte Yıldırım Demirören'in oğulları Erdoğan ile Cemal Demirören de tribünde takip etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğandan Milli Takıma destek

Cumhurbaşkanı Erdoğandan Milli Takıma destek

Cumhurbaşkanı Erdoğandan Milli Takıma destek

Cumhurbaşkanı Erdoğandan Milli Takıma destek

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