Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Milli Takım'a destek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, A Milli Takım ile Moldova arasında Eskişehir’de oynanan 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu ikinci maçını izledi.
Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası mücadelesi kapsamında Moldova ile mücadele etti.
Yeni Eskişehir Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayan maçı izlemek üzere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Eskişehir'e geldi.
Maçın ikinci yarısına yetişen ve mücadeleyi stattan izleyen Erdoğan’a Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu’nun yanı sıra AK Parti Eskişehir Milletvekilleri Nabi Avcı, Harun Karacan, Emine Nur Günay ve diğer isimler eşlik etti.
Erdoğan, dün gece katıldığı bir programda fırsat bulduğu takdirde mücadeleyi sahadan izleyeceğini söylemişti.
Mücadelenin ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, takımın iyi bir ivmede olduğunu belirtti.
İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları:
"Güzel bir galibiyet. Takımın gol yemeden kazanması güzel bir şey. Şu an toplam 6 gol attık. Bugün daha da farklı olabilirdi. Takımımız maşallah iyi. Ben 2. yarıya yetişebildim; ama başarılı bir takımımız var. Allah nazardan saklasın. Şenol Hoca'nın 2'de 2 tahmini tutmuş durumda. İyi bir fikstür var ortada. Fransa-İzlanda maçı var, önemli bir maç."
Karşılaşmayı Yıldırım Demirören de izledi
Yeni Eskişehir Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören, TFF Başkanı Hüsnü Güreli, TFF Yönetim Kurulu üyeleri Alaattin Aykaç, Ali Özdoğan ve Mustafa Çağlar'la birlikte Yıldırım Demirören'in oğulları Erdoğan ile Cemal Demirören de tribünde takip etti.