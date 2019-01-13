Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Lefter mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fenerbahçe'nin efsane ismi Lefter Küçükandonyadis'i ölümünün 7. yılında andı.
Lefter'in vefatının 7. yıldönümünde efsane futbolcuyu anan Erdoğan'ın resmi Twitter hesabı aracılığıyla, "Türk futbolunun unutulmaz ismi, Milli Takım ve @Fenerbahce'nin büyük efsanesi "Ordinaryus" Lefter Küçükandonyadis'i vefatının 7. yıl dönümünde saygıyla anıyorum" mesajı yayımlandı.
Fenerbahçe Kulübü de bu mesajı sayfasında paylaştı:
Türk futbolunun unutulmaz ismi, Milli Takım ve @Fenerbahce'nin büyük efsanesi "Ordinaryus" Lefter Küçükandonyadis'i vefatının 7. yıl dönümünde saygıyla anıyorum. pic.twitter.com/V95bhUfhRf— Recep Tayyip Erdoğan (@RT_Erdogan) 13 Ocak 2019
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