Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fenerbahçe ve Başakşehir yorumu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Cumhurbaşkanı ile Seçim Özel" programında gençlerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Başakşehir ve ligde kötü günler geçiren Fenerbahçe hakkında da yorumlarda bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kanal 7 ve Ülke TV ortak yayınında katıldığı, "Cumhurbaşkanı ile Seçim Özel" programında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.
Erdoğan, program sırasında Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe ve Medipol Başakşehir'in durumlarıyla ilgili de değerlendirmelerde bulundu.
Erdoğan, ligde lider durumda bulunan turuncu-lacivertliler ile ilgili olarak, "Başakşehir eğer bu sezon şampiyon olursa Bursaspor gibi şampiyonluk yakalarsa bu da bir devrimdir. İlla milyonların izlediği takımlar değil, binlerin izlediği takımlar da şampiyon olabiliyormuş." yorumunda bulundu.
Bir üniversite öğrencisinin "Fenerbahçe'nin durumunu nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna Erdoğan, "Fenerbahçe, şu son anlarda bir şeyler yapmaya yelteniyor. Tabii Allah kötü bir şey yaşatmasın. Ama benim içim rahat." diye konuştu.
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