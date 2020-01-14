Haber Giriş: 14.01.2020 - 15:42,
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TFF ve Kulüpler Birliği'ni kabul etti
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil ve kulüp başkanlarını kabul etti. Kabulde Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir de hazır bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil ve Komisyon Üyelerini kabul etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil ve Komisyon Üyelerini kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleşen kabul basına kapalı olarak yapıldı.
Toplantıdan detayları aktarmaya devam edeceğiz...
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