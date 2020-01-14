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Futbol
Haber Giriş: 14.01.2020 - 15:42,Son Güncelleme:/

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TFF ve Kulüpler Birliği'ni kabul etti

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 Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil ve kulüp başkanlarını kabul etti. Kabulde Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir de hazır bulundu.

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  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kulüp başkanlarını kabul etti
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kulüp başkanlarını kabul etti
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kulüp başkanlarını kabul etti
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kulüp başkanlarını kabul etti
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil ve Komisyon Üyelerini kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil ve Komisyon Üyelerini kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleşen kabul basına kapalı olarak yapıldı.

Toplantıdan detayları aktarmaya devam edeceğiz...

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