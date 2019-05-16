Cumhurbaşkanı Erdoğan, Galatasarayı tebrik etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ziraat Türkiye Kupası final maçında Akhisarsporu 3-1 yenerek kupayı 18’inci kez müzesine götüren Galatasaray Futbol Takımı'nı tebrik etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından paylaştığı tebrik mesajında, "Bugün oynanan final karşılaşmasında @Akhisarspor’u yenerek Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu olan @GalatasaraySK takımını ve tüm Galatasaraylıları tebrik ediyorum." dedi.
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