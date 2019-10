Cumhurbaşkanı Erdoğan: En çok sporcu yetiştiren F.Bahçe'dir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan:

TAKIM TUTMAK GÖNÜL İŞİDİR

Fenerbahçe kurulduğundan beri ülkemiz sporunun lokomotifi olmuş bir kulübümüzdür. En çok sporcu yetiştiren, olimpiyatlara en çok sporcu gönderen Fenerbahçe'dir. Pek çok alanda lider ve öncü olan Fenerbahçe'ye yakışan da buydu ve bunu gerçekleştirmiştir. 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda da şimdilik 8 sporcusuyla milli formamızla yarışıyor Fenerbahçe. Hiçbir şey Fenerbahçe'yi ülkesine hizmet yolundan döndürememiştir. Takım tutmak bir gönül işidir.

EŞİT DAVRANMAYA ÇALIŞTIM

İnsan çıkarı için birçok şey yapabilir, görüntüsünü, mesleğini, siyasi ve sosyal tercihlerini değiştirebilir. Asla yapamayacağı şeylerden biri takım değiştirmektir. Fenerbahçe sevdası bizim gönlümüze çocukluk ve gençlik yıllarımızda düştü. Rahmetli babam sporculuğa devam etmeme müsaade etmedi, okumamı istedi. Sahanın içinde olmasa da Fenerbahçe'yle ile olan muhabbetimiz, çeyrek asrı bırakan siyasi görevlerim sürecinde hizmet verme bakımından bütün kulüplere eşit davranmaya çalıştım. Hizmet ve icraat konusunda herkesin yanında oldum. Bununla birlikte Fenerbahçe'nin gönül dünyamızdaki yeri asla değişmedi, hiç yeri değişmedi. Atalarımızın da dediği gibi, gönül ferman dinlemiyor. Yüksek divan kurulu üyeliği, Fenerbahçe'ye gönül vermiş herkesin hayalidir.

BİZİM İÇİN AYRI MUTLULUK

Fenerbahçe'nin on binlerce üyesi var ve bu kadar üye potansiyeli olan bir kulübün yüksek divan kurulu üyesi olmak bizim için ayrı bir mutluluk. İnşallah yüksek divan kurulumuzun bundan sonraki çalışmalarına her türlü desteği verip, her türlü katkıyı sunacağız. Hem tarihi, hem coğrafi mirasımızdan dolayı sporun çok daha ileride bulunması gerekiyor. Neden kulüplerimiz ve milli takımlarımız çok daha büyük başarılara imza atmasın? Her ne kadar göğsümüzü kabartan başarılarımız olsa da arzu ettiğimiz ve hak ettiğimiz yerde olmadığımızı düşünüyorum. Yüzlerce madalya dağıtılan organizasyonlardan bir-iki madalya ile dönmeyi başarı sayamayız, daha iyisini yapabiliriz. Bizim oynadığımız dönemde nerede yeşil saha...

TOPRAKTA OYNUYORDUK

Toprakta oynuyorduk. Buralarda şöyle bir yuvarlandığın zaman zaten hemen deriler kalkıyordu. Buralardan yeşil sahalara geldik. Bu yeşil sahalar beğenilmez hale geldi. Dünyada birçok ülkeyle tartışılamayacak stadyumlara sahibiz. 2. liglerde bile bambaşka stadyumlar var. Nerelerden nerelere geldik. Önem ve öncelik vermemiz gereken sıradaki yer okullardır. Düşünün ki Fenerbahçe'nin artık basketboldaki başarısı yadsınamaz. Bu başarıyı artık devam ettirmemiz lazım. Yüzmede Fenerbahçe'de bir başarısı var, bunu artırarak devam ettirmeli. Kızlarımızın başarıları Fenerbahçe'de farklı bir yerde. Fenerbahçe sadece bir spor kulübü olarak kurulmamıştır. Bu ülkenin istiklaline hizmet etmek için vücut bulmuş bir kulüptür. Tüzüğünde yazsın yazmasın, her kulübün hatırlaması gereken günlerden geçiyoruz.



"ABD YPG'Yİ TEMİZLEDİKLERİNE DAİR YAZI GÖNDERDİ AMA TEMİZLEYEMEDİLER"

Son günlerde sınırlarımızda tarihi önemde gelişmeler yaşanıyor. PKK ve YPG saldırılarını önlemek için sınırlarımızda güvenli bir bölge oluşturduk. Barış Pınarı Harekatı'yla hedefimize büyük oranda ulaştık. Bölgeyi kontrol altına alarak güvenli hale getirdik. 15 saat sonra YPG temizlenmezse işi biz ele alacağız.

Biz asla teröristlerle masaya oturmayız. ABD ile oturduk, 120 saatte temizleyin sonra biz kontrolü alacağız dedik. Şu anda ABD, YPG'yi temizlediklerine dair yazı gönderdi ama temizleyemediler. Aynı anlaşmayı Rusya ile de yaptık.

Biz size artık silah vermiyoruz dediler. SİHA vermediler ne oldu şimdi biz üretiyoruz. Geldiğimizde yüzde 20'sini karşılıyorduk savunma sanayii'nin şimdi yüzde 70'ini karşılıyoruz. İçeride ve dışarıda bu kadar rahat edebiliyorsak demek ki artık imkanlarımız çoğaldı."

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç:

TARİHİ GÜNLERDEN BİRİ

Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın asırlık çınar Fenerbahçe'nin çatısı altında bizlerle olmasının onurunu ve gururunu yaşıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız, kongre üyeliğinin 25. yılını doldurdu ve yüksek divan kurulu üyesi oldu. Çok tarihi günler yaşadı bu camia. Bu tarihi günlerin biri de bugündür. Her şeyden önce Fenerbahçeli vatanseverdir. En önemli kuruluş amaçlarımızdan biri olan gençleri vatanı korumak için hazırlamak. Fenerbahçeli, vatanını savunmak için koşar. Aynı 1. Dünya Savaşı'nda olduğu gibi. Mustafa Kemal Paşa'nın emriyle Anadolu'ya silah taşıyan bu camiaydı. General Harrington Kupası'nı kaldırıp, düşman kuvvetlerini cephede bozguna uğratan yine Fenerbahçe'ydi. Barış Pınarı Harekatı'nın tüm kalbimizle yanında olduğumuzu tüm kalbimizle ilan etmiştik. Halkın takımı Fenerbahçe. Fenerbahçe demokrasiye inanır ve demokratik değerlere bağlıdır. Tüm kararlar demokratik süreçlerle belirlenir. Aşağı yukarı 43 bin üyeye sahip olan Fenerbahçe, Türkiye'nin en çok üyeye sahip olan kulübüdür.

BOYUN EĞMEDİK

Fenerbahçe, hukukun üstünlüğüne ve adalete inanır. 3 Temmuz'da yapılan hain FETÖ kumpasında dostumuz da düşmanımız da bu tavrı en iyi şekilde gördü. Başkanımız Aziz Yıldırım'ın önderliğinde camia olarak en yalnız kaldığımız dönemde mücadele ederek çıktık. Vicdanlı ve objektif, herkesin takdir ettiği gibi bu örgütün alçak teşebbüsüne boyun eğmedik. FETO'ye karşı direnme noktasında ülkemize öncü olduğumuzu düşünüyoruz. Geri dönüp baktığımızda mağduriyetimizden sportif anlamda istifade edenlerin de olduğu inkar edilemez. Fenerbahçe, hem sportif hem de mali anlamda rakiplerinin fersah fersah önündeydi. Her şeye rağmen, tüm bu yaşananlara rağmen, o gün de bugün de hukuk ve adalete olan inancımızı kaybetmedik. Ülkemizin hain FETÖ saldırısını püskürtmesinin ardından, 3 Temmuz'da yaşananların da büyük bir kumpas olduğunu gördük. Her platformda seslendirdiğimiz gibi yargıtaydan da kararı bekliyoruz. Biz camia olarak adalete güvenmeye devam edeceğiz.

BİZİ YALNIZ BIRAKMADINIZ

Fenerbahçeli, cumhuriyete bağlıdır ve cumhuriyetin kazanımlarına sahip çıkar. Bu vesileyle 96. yaşına erişeceğimiz Cumhuriyet Bayramı'nı şimdiden kutluyor ve daha nice bayramlar diliyorum.Sayın Cumhurbaşkanım, bazı sorunlar olunca sizin kapınıza geldik. Çoğunda bizi yalnız bırakmadınız. Sağolun, varolun. Sayın Cumhurbaşkanım ilk kez buraya geliyorsunuz. Sizi bu akşamki maça davet etmek istiyoruz. Sizi ağırlamaktan onur duyarız. Gelemezseniz de sizi her zaman ağırlamaktan onur duyacağımızı biliyorsunuz.

Fenerbahçe Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük:

12 Cumhurbaşkanımızdan 2'si takım tutmuyordu. Geriye kalan 10 Cumhurbaşkanından başta Gazi Mustafa Kemal Paşa, sonra da şimdiki Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan olmak üzere 6'sı Fenerbahçeli. Bu bizim için iftihardır. 2011 yılında bir önceki başkanımız, kulübümüze büyük emekler vermiş Aziz Yıldırım da kumpas sonucu cezaevine atılmıştır. Biz eziyet çeken bir kulübüz. Ama değerlerimizle iftihar ediyoruz. Çok değerli üyelerimiz var. Sayın Cumhurbaşkanım, 21 senedir çözemediğim sıkıntı var, bunu çözmek istiyorum. 1998'de bir kongre oldu ve Aziz Yıldırım rakibimdi, 1 farkla kazandı. 1500 üye 1 oya sahip çıktı, Aziz Yıldırım'a tepki ve katkı verdiler. O oyu bulamıyorum, belki sizindir. Merak ettim. İyi ki ben kazanmamışım diyorum. Aziz Yıldırım'ın kulübe çok büyük katkıları oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fenerbahçe Kulübü'nün özel anı defterini imzaladı.