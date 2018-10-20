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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol
20.10.2018 - 15:48, Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Erdoğan başlattı, maç gollü sona erdi

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Diyarbakır'da 18-21 Ekim tarihlerinde düzenlenen "Ziraat Bankası Diyarbakır Gençlik Festivali" kapsamında organize edilen "Şöhretler Karması" maçı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başlama vuruşuyla başladı.  Karşılaşma Beyaz Takım'ın 5-3 üstünlüğü ile sona erdi.

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  • Şöhretler Karması maçından kareler
  • Şöhretler Karması maçından kareler
  • Şöhretler Karması maçından kareler
  • Şöhretler Karması maçından kareler
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Şöhretler Karması maçında goller peş peşe geldi. Ahmet Dursun ile Beyaz Takım 1-0 öne geçti. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Kırmızı Takım adına golünü atarak durumu 1-1'e getirdi. Hamit Altıntop Beyaz Takımı attığı golle 2-1 öne geçirdi. Ardından Hasan Kabze röveşata golü ile skoru 3-1 yaptı. Golcü futbolcu Semih Şentürk'ün golü ile durum 4-1'e geldi. Kırmızı Takım'da yer alan Ayhan Akman attığı golle skoru 4-2 yaptı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Beyaz Takım'ı 5-2 öne geçirdi. Kırmızı Takım'da Faruk Atalay skoru belirleyen golü attı: 5-3

Şöhretler Karması maçında 21. dakikada Ahmet Dursun ceza sahası içinde yerde kaldı. Takım arkadaşları, Cüneyt Çakır'a dönerek, "Hocam bu pozisyon VAR sisteminde incelenmeli." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan başlattı, maç gollü sona erdi


İŞTE 'ŞÖHRETLER KARMASI'NDA YER ALAN İSİMLER

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan

Eski bakanlardan Mehdi Eker

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Haydar Ali Yıldız

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin

AK Parti Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan

Hürriyet ve Adalet Derneği Başkanı Taha Ayhan

Semih Şentürk

Tuncay Şanlı

Hamit Altıntop

Hasan Kabze

Ali Tandoğan

Yattara

Ayhan Akman

Serdar Kulbilge

Tolunay Kafkas

Faruk Atalay

Fettah Can

Cumhurbaşkanı Erdoğan başlattı, maç gollü sona erdi


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