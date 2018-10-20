Cumhurbaşkanı Erdoğan başlattı, maç gollü sona erdi
Diyarbakır'da 18-21 Ekim tarihlerinde düzenlenen "Ziraat Bankası Diyarbakır Gençlik Festivali" kapsamında organize edilen "Şöhretler Karması" maçı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başlama vuruşuyla başladı. Karşılaşma Beyaz Takım'ın 5-3 üstünlüğü ile sona erdi.
Şöhretler Karması maçında goller peş peşe geldi. Ahmet Dursun ile Beyaz Takım 1-0 öne geçti. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Kırmızı Takım adına golünü atarak durumu 1-1'e getirdi. Hamit Altıntop Beyaz Takımı attığı golle 2-1 öne geçirdi. Ardından Hasan Kabze röveşata golü ile skoru 3-1 yaptı. Golcü futbolcu Semih Şentürk'ün golü ile durum 4-1'e geldi. Kırmızı Takım'da yer alan Ayhan Akman attığı golle skoru 4-2 yaptı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Beyaz Takım'ı 5-2 öne geçirdi. Kırmızı Takım'da Faruk Atalay skoru belirleyen golü attı: 5-3
Şöhretler Karması maçında 21. dakikada Ahmet Dursun ceza sahası içinde yerde kaldı. Takım arkadaşları, Cüneyt Çakır'a dönerek, "Hocam bu pozisyon VAR sisteminde incelenmeli." dedi.
İŞTE 'ŞÖHRETLER KARMASI'NDA YER ALAN İSİMLER
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan
Eski bakanlardan Mehdi Eker
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Haydar Ali Yıldız
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir
AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin
AK Parti Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş
Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan
Hürriyet ve Adalet Derneği Başkanı Taha Ayhan
Semih Şentürk
Tuncay Şanlı
Hamit Altıntop
Hasan Kabze
Ali Tandoğan
Yattara
Ayhan Akman
Serdar Kulbilge
Tolunay Kafkas
Faruk Atalay
Fettah Can
Yorumları Göster
Yorumları Gizle