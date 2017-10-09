Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ampute Milli Takımı'nı tebrik etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Twitter hesabından yapılan paylaşımda "İngiltere'yi yenerek Avrupa Şampiyonu olan Ampute Milli Futbol takımımızı yürekten tebrik ediyorum. Türkiye sizinle gurur duyuyor!" ifadeleri yer aldı.

Ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tebrik telgrafı gönderdi. Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, EAFF Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nda, Ampute Futbol Milli Takımımızın şampiyon olması dolayısıyla Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Arif Ümit Uztürk'e bir tebrik telgrafı göndermiştir" denildi.

BİNALİ YILDIRIM VE KEMAL KILIÇDAROĞLU DA TEBRİK ETTİ

Başbakan Binali Yıldırım ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da Ampute Milli Takımı'nı tebrik etti. Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Yıldırım, Avrupa Şampiyonası final maçında İngiltere'yi 2-1 yenerek şampiyon olan Ampute Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Uğur Özcan'ı telefonla arayarak, Türkiye'ye yaşattıkları gurur vesilesiyle tebrik etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da Twitter hesabından milli takımın şampiyonluğuna ilişkin paylaşımda bulundu. Kemal Kılıçdaroğlu, "Avrupa şampiyonu olarak göğsümüzü kabartan Ampute Milli Takımımıza teşekkür ediyor ve onları yürekten kutluyorum." ifadesini kullandı.